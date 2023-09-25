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ختام فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب.. اليوم

9/25/2023 4:30:25 AM
(MENAFN- Youm7) يسدل الستار مساء اليوم الإثنين على فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب إذ يقام حفل ختام وتوزيع الجوائز الدورة الأولى.



وشهدت فعاليات المهرجان على مدار الأيام الماضية العديد من عروض الأفلام والندوات والورش، ومنها ندوات لحسين فهمي وهاني سلامة وسلاف فواخرجي تحدثوا خلالها عن مشوارهم الفني وأرائهم في السينما وقدموا نصائح للشباب.



وتألق نجوم الفن فى حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، ومنهم حسين فهمى وزوجته، ومحمود حميدة، وإلهام شاهين، وهاني سلامة، وسلاف فواخرجي، وصبري فواز، وميرنا وليد، صفية العمري، وأمير شاهين، وسميرة محسن، وأحمد وفيق، ومصطفى هريدي، والمخرج الكبير محمد عبد العزيز، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمنتج جابي الخوري، والدكتور محمد العدل، والمخرج خالد بهجت، والمخرج عمرو عابدين، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما.



وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي يستعرض مشاهد من الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان الثلاثة، للأعمال الطويلة والقصيرة، وأفلام الطلبة.



وتضمن الحفل أيضًا استعراض لجان التحكيم، وتكريم الفنان هاني سلامة من مصر، والفنانة سلاف فواخرجي من سوريا، والمخرج الأرميني جيفان افيتسيان، الذي اعتذر عن عدم الحضور.



فيما قال محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب في حفل افتتاح دورته الأولى، إن المخرج الراحل يوسف شاهين يعد مصدر إلهامه منذ دخوله معهد السينما في الثمانينيات، وكان ملهما له في فكرة عمل مهرجان عن سينما الشباب.



كما وجه الباسوسي الشكر لحسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وأيضا النجمة إلهام شاهين، والنجم هاني سلامة الذي يعد أحد اكتشافات يوسف شاهين، وأيضا صفية العمري التي عملت كثيرا مع المخرج الراحل، وكذلك الفنان محمود حميدة، وذلك لدعمهم الشديد وحضورهم المهرجان في دورته الأولى.



وأيضا وجه الباسوسي الشكر لخالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، وأيضًا وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني التي أرسلت خطاب اعتذار عن عدم حضور حفل الافتتاح.



مهرجان الغردقة السينمائي تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة المصرية السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.









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