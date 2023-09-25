شارك فى 60 فيلمًا و100 مسلسل وكتب 3 أعمال.. عيد ميلاد محمود البزاوى

وصلت مجموع الأعمال التى شارك فيها محمود البزاوى خلال مشواره الفنى المستمر حتى الآن، إلى أكثر من 150 عمل مقسمة على 60 فيلمًا وأكثر من 100 مسلسل، كما شارك في تأليف وكتابة سيناريو وحوار أكثر من عمل فنى منهم مسلسل "الريان" بطولة خالد صالح، وفيلم "كلاشنكوف" بطولة محمد رجب، ومسلسل "لحظات حرجة".

شارك محمود البزاوى مع الزعيم عادل امام في عدد من الأعمال الفنية منها "النوم في العسل" عام 1996، "طيور الظلام" عام 1995 و"بخيت وعديلة" عام 1995، "رسالة إلى الوالي" عام 1998، اضافة إلى مشاركته مع الفنان الراحل أحمد زكى في فيلم "الهروب" وأيضاً فيلم "ناصر 56".

آخر أدوار محمود البزاوى فى الدراما كانت مشاركته فى مسلسل "الصفارة" وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة ، حاتم صلاح، إنعام سالوسة

ماريا أسامة نجمة برنامج الدوم، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وضيوف الشرف محمد رضوان ومحمود البزاوي وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل.

كما شارك فى مسلسل "سوق الكانتو" من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.



