طريقة عمل شوربة الكرنب بالخضراوات السريعة لمحبى الرشاقة
التاريخ
9/25/2023 4:30:21 AM
(MENAFN- Youm7) كثير من الأشخاص الذين يلتزموا بالطعام الصحى الخفيف، قد يشعرون بالملل بعد مرور الوقت من تناول نفس الطعام الذى يجد البعض فيه تنوع أو تجديد، ويوجد بعض الأطباق التي يمكن تناولها في أي وقت وتكون خفيفة والتي تحتوى على الخضار المفيد، ومن ضمن تلك الوصفات هي شوربة الكرنب السريعة والتي يعرفها كل من يحافظ على وزنه، لأن الملفوف يمكن تناوله سواء كان شوربة أو في السلطة، ويوجد طريقة سهلة لعمل شوربة الملفوف بشكل سريع، ولمعرفة تلك الطريقة يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "delish".
الملفوف أو الكرنب يحتوى على مصدر عالى من الفيتامينات الكثيرة، ويحتوى على الألياف التي ستاعد على الشبع، ويوجد الكرنب الأبيض والكرنب الأحمر .
مكونات عمل شوربة الملفوف السريعة الصحية:
شوربة الكرنب
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر
1 بصلة كبيرة مفرومة
2 جزر مفروم
2 سيقان من الكرفس المفروم
1⁄2 ملعقة صغيرة من الشطة على حسب الرغبة
ملح على حسب الرغبة
فلفل أسود مطحون طازج
علبة من الفاصوليا البيضاء ومصفاة
2 فص من الثوم المفروم
1 ملعقة صغيرة من ورق الزعتر
مرق دجاج أو خضار
مقدار من الماء
1⁄2 رأس من الكرنب كبير الحجم مفروم
علبة من الطماطم المشوية على النار ومقطعة
فلفل أخضر مقطع قطع
2 ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج المفروم وللتزيين
طريقة عمل شوربة الملفوف السريعة الصحية:
تقليب المكونات
يتم إحضار قدر كبير ووضعه على نار متوسطة ويتم تسخين زيت الزيتون، ويتم إضافة البصل والجور والكرفس ويتم وضع الملح والفلفل ومسحوق الفلفل الحار، ويتم تحريك المكونات حتى يصبح الخضار طرى لمدة تصل إلى 6 دقائق، ويتم إضافة كل من الفاصوليا والثوم والزعتر ويتم الطهى حتى تفوح رائحة الثوم لمدة 30 دقيقة، ويتم بعد ذلك إضافة المرق والماء ويترك حتى الغليان.
الشوربة
ثم بعد ذلك يتم إضافة الطماطم والكرنب ويترك على نار هادئة حتى يبذل الملفوف لمدة تصل إلى حوالى 6 دقائق.
يتم رفع الخليط من على النار ويتم وضع رقائق الفلفل الأحمر والبقدونس ويتم وضع الملح والفلفل على حسب الرغبة، ويتم تزين الخليط بالقدونس ويقدم ساخن، ويمكن تناوله مع عيش توست محمص، ويمكن أن تكون الوصفة نباتية عن طريق اختيار مرق بالخضار بدل من الدجاج.
ولمن يحب أن يضيف البروتين يمكن إضافته مثل وضع الدجاج أو اللحم للحصول على حساء أكثر من رائع.
شوربة
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