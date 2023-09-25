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طريقة عمل شوربة الكرنب بالخضراوات السريعة لمحبى الرشاقة

9/25/2023 4:30:21 AM
(MENAFN- Youm7) كثير من الأشخاص الذين يلتزموا بالطعام الصحى الخفيف، قد يشعرون بالملل بعد مرور الوقت من تناول نفس الطعام الذى يجد البعض فيه تنوع أو تجديد، ويوجد بعض الأطباق التي يمكن تناولها في أي وقت وتكون خفيفة والتي تحتوى على الخضار المفيد، ومن ضمن تلك الوصفات هي شوربة الكرنب السريعة والتي يعرفها كل من يحافظ على وزنه، لأن الملفوف يمكن تناوله سواء كان شوربة أو في السلطة، ويوجد طريقة سهلة لعمل شوربة الملفوف بشكل سريع، ولمعرفة تلك الطريقة يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "delish".

الملفوف أو الكرنب يحتوى على مصدر عالى من الفيتامينات الكثيرة، ويحتوى على الألياف التي ستاعد على الشبع، ويوجد الكرنب الأبيض والكرنب الأحمر .


شوربة الكرنب

مكونات عمل شوربة الملفوف السريعة الصحية:

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 جزر مفروم

2 سيقان من الكرفس المفروم

1⁄2 ملعقة صغيرة من الشطة على حسب الرغبة

ملح على حسب الرغبة

فلفل أسود مطحون طازج

علبة من الفاصوليا البيضاء ومصفاة

2 فص من الثوم المفروم

1 ملعقة صغيرة من ورق الزعتر

مرق دجاج أو خضار

مقدار من الماء

1⁄2 رأس من الكرنب كبير الحجم مفروم

علبة من الطماطم المشوية على النار ومقطعة

فلفل أخضر مقطع قطع

2 ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج المفروم وللتزيين


تقليب المكونات

طريقة عمل شوربة الملفوف السريعة الصحية:

يتم إحضار قدر كبير ووضعه على نار متوسطة ويتم تسخين زيت الزيتون، ويتم إضافة البصل والجور والكرفس ويتم وضع الملح والفلفل ومسحوق الفلفل الحار، ويتم تحريك المكونات حتى يصبح الخضار طرى لمدة تصل إلى 6 دقائق، ويتم إضافة كل من الفاصوليا والثوم والزعتر ويتم الطهى حتى تفوح رائحة الثوم لمدة 30 دقيقة، ويتم بعد ذلك إضافة المرق والماء ويترك حتى الغليان.


الشوربة

ثم بعد ذلك يتم إضافة الطماطم والكرنب ويترك على نار هادئة حتى يبذل الملفوف لمدة تصل إلى حوالى 6 دقائق.

يتم رفع الخليط من على النار ويتم وضع رقائق الفلفل الأحمر والبقدونس ويتم وضع الملح والفلفل على حسب الرغبة، ويتم تزين الخليط بالقدونس ويقدم ساخن، ويمكن تناوله مع عيش توست محمص، ويمكن أن تكون الوصفة نباتية عن طريق اختيار مرق بالخضار بدل من الدجاج.


ولمن يحب أن يضيف البروتين يمكن إضافته مثل وضع الدجاج أو اللحم للحصول على حساء أكثر من رائع.



شوربة



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