Monday, 25 September 2023 01:23 GMT

6 أنواع من الزهور يمكن أكلها.. منها الورد البلدى

9/25/2023 4:30:21 AM
(MENAFN- Youm7) من المعروف أن الورد هو رمز من رموز الحب والمحبة بين الآخرين، ومن الطبيعي أن الكثير يهادون بعضهم البعض به، ولكن هل فكرت أنك بدلا من وضع الزهور في زهرية يمكنك تقطيعها بأسنانك وأكلها، نعم هناك أنواع من الزهور يمكن أكلها والاستمتاع بفوائدها الكثيرة، فالورود ليست صالحة للأكل فحسب، بل إنها لذيذة أيضا حيث يمكن تناول جميع بتلات الورد، وكذلك الأوراق والبراعم، حيث إنها مصدر رائع للعناصر الغذائية، وخاصة الفيتامينات a وc وe، وكلها تساعد على تقوية جهاز المناعة، ويمكنك حتى استخدامها لصنع المربى والجيلي أو لتزيين الشموع وتعطير المنزل، ويستعرض اليوم السابع بعض الورود المميزة والغريبة والتي يمكن تناولها.

الورد البلدي

الورد البلدي برائحته القوية والمميزة الذي يقدم للمحبين، يمكنك تناوله إذا قمتِ بتحضيرة كمربي، وذلك بغسل ورقاته جيداً وقطفه، ثم وضع هذه الأوراق في الماء المغلي والسكر وبضع قطرات من الفانيليا، وجعلها تطبخ لمدة نصف ساعة حتى تصل إلى درجة التسبيك، ثم توضع في بطرمان وفي الثلاجة ويمكن تناولها سندوتشات.


الورد البلدي
بلانك دابل دو كوبرت


بلانك دابل دو كوبرت (Blanc Double de Coubert) يشتهر هذا الصنف من فصيلة روزا روجوزا برائحته القوية، وهو عبارة عن زهور بيضاء مزدوجة وله أرضية كبيرة باللون البرتقالي والأحمر، وهي غنية بفيتامين C وهي ممتازة في الشاي والمربى والحلوى الخاصة بالأطفال، أما عن مذاقها فهو يشبه إلى حد كبير رائحتها، فهي رقيقة وحلوة قليلا، وتشبه الفراولة ويمكن وضعها في السلطة، أو كزينة، أو كشاي الأعشاب.


كوبرت روز شالوت روز

تشتهر زهرة شالوت باللونين الأصفر والوردي الجميل، وهي أكثر من مجرد إضافة جمالية لحديقتك، وتتميز برائحة رائعة مثل القرنفل والتفاح، مما يجعله إضافة مثالية لكوب الشاي الدافئ.


شارلوت روز مارجريتا

تتميز هذه الوردة المتسلقة بأزهار برتقالية نابضة بالحياة ورائحة فكاهية تجعلها إضافة مثالية للحلويات، خاصة إذا صنعت بطريقة المربى، ووضعها بين طبقات الكيك.


مارجريتا ألبا روز

زهرة الألبا روز هي جزء من فصيلة روزا مويسي، يعود تاريخ ورود ألبا إلى العصور الوسطى، وهي زهور بيضاء حريرية كبيرة، ولها طعم جميل خاصة إذا قمت بتناولها مثل اوراق الجرجير.


البا روز وردة الغابة

تعرف هذه الوردة أيضاً باسم الوردة البرية الشائعة، وغالبا ما تنمو بجانب الصخور وحواف الغابات والحقول المفتوحة وبجانب الممرات وجوانب الطرق.


وردة الغابة



MENAFN25092023000132011024ID1107133776

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث