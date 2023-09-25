6 أنواع من الزهور يمكن أكلها.. منها الورد البلدى

6 أنواع من الزهور يمكن أكلها.. منها الورد البلدى
التاريخ
9/25/2023 4:30:21 AM
(MENAFN- Youm7) من المعروف أن الورد هو رمز من رموز الحب والمحبة بين الآخرين، ومن الطبيعي أن الكثير يهادون بعضهم البعض به، ولكن هل فكرت أنك بدلا من وضع الزهور في زهرية يمكنك تقطيعها بأسنانك وأكلها، نعم هناك أنواع من الزهور يمكن أكلها والاستمتاع بفوائدها الكثيرة، فالورود ليست صالحة للأكل فحسب، بل إنها لذيذة أيضا حيث يمكن تناول جميع بتلات الورد، وكذلك الأوراق والبراعم، حيث إنها مصدر رائع للعناصر الغذائية، وخاصة الفيتامينات a وc وe، وكلها تساعد على تقوية جهاز المناعة، ويمكنك حتى استخدامها لصنع المربى والجيلي أو لتزيين الشموع وتعطير المنزل، ويستعرض اليوم السابع بعض الورود المميزة والغريبة والتي يمكن تناولها. الورد البلدي
الورد البلدي برائحته القوية والمميزة الذي يقدم للمحبين، يمكنك تناوله إذا قمتِ بتحضيرة كمربي، وذلك بغسل ورقاته جيداً وقطفه، ثم وضع هذه الأوراق في الماء المغلي والسكر وبضع قطرات من الفانيليا، وجعلها تطبخ لمدة نصف ساعة حتى تصل إلى درجة التسبيك، ثم توضع في بطرمان وفي الثلاجة ويمكن تناولها سندوتشات.
الورد البلدي
بلانك دابل دو كوبرت
بلانك دابل دو كوبرت (Blanc Double de Coubert) يشتهر هذا الصنف من فصيلة روزا روجوزا برائحته القوية، وهو عبارة عن زهور بيضاء مزدوجة وله أرضية كبيرة باللون البرتقالي والأحمر، وهي غنية بفيتامين C وهي ممتازة في الشاي والمربى والحلوى الخاصة بالأطفال، أما عن مذاقها فهو يشبه إلى حد كبير رائحتها، فهي رقيقة وحلوة قليلا، وتشبه الفراولة ويمكن وضعها في السلطة، أو كزينة، أو كشاي الأعشاب.
كوبرت روز شالوت روز
تشتهر زهرة شالوت باللونين الأصفر والوردي الجميل، وهي أكثر من مجرد إضافة جمالية لحديقتك، وتتميز برائحة رائعة مثل القرنفل والتفاح، مما يجعله إضافة مثالية لكوب الشاي الدافئ.
شارلوت روز مارجريتا
تتميز هذه الوردة المتسلقة بأزهار برتقالية نابضة بالحياة ورائحة فكاهية تجعلها إضافة مثالية للحلويات، خاصة إذا صنعت بطريقة المربى، ووضعها بين طبقات الكيك.
مارجريتا ألبا روز
زهرة الألبا روز هي جزء من فصيلة روزا مويسي، يعود تاريخ ورود ألبا إلى العصور الوسطى، وهي زهور بيضاء حريرية كبيرة، ولها طعم جميل خاصة إذا قمت بتناولها مثل اوراق الجرجير.
البا روز وردة الغابة
تعرف هذه الوردة أيضاً باسم الوردة البرية الشائعة، وغالبا ما تنمو بجانب الصخور وحواف الغابات والحقول المفتوحة وبجانب الممرات وجوانب الطرق.
وردة الغابة
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