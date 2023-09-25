6 أنواع من الزهور يمكن أكلها.. منها الورد البلدى

الورد البلدي برائحته القوية والمميزة الذي يقدم للمحبين، يمكنك تناوله إذا قمتِ بتحضيرة كمربي، وذلك بغسل ورقاته جيداً وقطفه، ثم وضع هذه الأوراق في الماء المغلي والسكر وبضع قطرات من الفانيليا، وجعلها تطبخ لمدة نصف ساعة حتى تصل إلى درجة التسبيك، ثم توضع في بطرمان وفي الثلاجة ويمكن تناولها سندوتشات.



بلانك دابل دو كوبرت (Blanc Double de Coubert) يشتهر هذا الصنف من فصيلة روزا روجوزا برائحته القوية، وهو عبارة عن زهور بيضاء مزدوجة وله أرضية كبيرة باللون البرتقالي والأحمر، وهي غنية بفيتامين C وهي ممتازة في الشاي والمربى والحلوى الخاصة بالأطفال، أما عن مذاقها فهو يشبه إلى حد كبير رائحتها، فهي رقيقة وحلوة قليلا، وتشبه الفراولة ويمكن وضعها في السلطة، أو كزينة، أو كشاي الأعشاب.

تشتهر زهرة شالوت باللونين الأصفر والوردي الجميل، وهي أكثر من مجرد إضافة جمالية لحديقتك، وتتميز برائحة رائعة مثل القرنفل والتفاح، مما يجعله إضافة مثالية لكوب الشاي الدافئ.

تتميز هذه الوردة المتسلقة بأزهار برتقالية نابضة بالحياة ورائحة فكاهية تجعلها إضافة مثالية للحلويات، خاصة إذا صنعت بطريقة المربى، ووضعها بين طبقات الكيك.

زهرة الألبا روز هي جزء من فصيلة روزا مويسي، يعود تاريخ ورود ألبا إلى العصور الوسطى، وهي زهور بيضاء حريرية كبيرة، ولها طعم جميل خاصة إذا قمت بتناولها مثل اوراق الجرجير.

تعرف هذه الوردة أيضاً باسم الوردة البرية الشائعة، وغالبا ما تنمو بجانب الصخور وحواف الغابات والحقول المفتوحة وبجانب الممرات وجوانب الطرق.



