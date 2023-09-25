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4 أفعال لا تقوم بها مع مواليد برج الميزان إذا كنت لا تريد خسارتهم

9/25/2023 4:30:21 AM
(MENAFN- Youm7) يحتفل هذه الأيام مواليد برج الميزا بأعياد ميلادهم، الأمر الذي قد يرغب فيه البعض بمشاركتهم هذه المناسبة، ولكن إذا كنت تود تقديم هدية للميزان، فيمكنك فقط معرفة الأفعال التي تزعج مواليد الميزان وتجنبها، خاصة إذا كان هذا الشخص قريباً منك، كما أوضحت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام مايا ناجي في حديثها لـ"اليوم السابع" بعضا من هذه الأفعال كما يلي:


الابراج الفلكية المراوغة

قالت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، إن مواليد برج الميزان ينزعجون من المراوغة وعدم الوضوح، فعند سؤالهم لك عن أي شيء، اعلم جيداً أنهم يريدون الصدق، ولا يقبلون التعامل أبداً مع الشخصيات المراوغة.

التحدي والعناد

لا يمكن لمواليد برج الميزان الدخول في مرحلة من التحدي أو العناد، وذلك لأنهم يقدرون بشكل كبير قيمة أنفسهم، ويشعرون أن مثل هذه الأفعال تقلل منهم بشكل ملحوظ.


برج الميزان نسيان الأوقات الجميلة

وتابعت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام إنه إذا كان لديك أحد من مواليد برج الميزان عليك بتذكيره دائماً الأيام والأوقات الجميلة التي مرت عليكم، هذا الأمر يعطيه ثقة كبيرة بك، ويجعله طوال الوقت يشعر وكأنك تفكر فيه وفي إسعاده.

المواجهة

خاصة إذا أخطأ لا يجب أن تضع برج الميزان في مواجهة، بل يمكنك الاستماع إليه والتحدث معه على انفراد، مع وضع حُسن النية له، حتى وإن أخطأ في حقك، فهذا الفعل يجعله يراجع نفسه، ولكن المواجهة تجعله يشعر بالإحراج، مما يضطر للابتعاد عنك نهائياً.


مواليد برج الميزان



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