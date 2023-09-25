4 أفعال لا تقوم بها مع مواليد برج الميزان إذا كنت لا تريد خسارتهم

قالت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، إن مواليد برج الميزان ينزعجون من المراوغة وعدم الوضوح، فعند سؤالهم لك عن أي شيء، اعلم جيداً أنهم يريدون الصدق، ولا يقبلون التعامل أبداً مع الشخصيات المراوغة.

لا يمكن لمواليد برج الميزان الدخول في مرحلة من التحدي أو العناد، وذلك لأنهم يقدرون بشكل كبير قيمة أنفسهم، ويشعرون أن مثل هذه الأفعال تقلل منهم بشكل ملحوظ.

وتابعت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام إنه إذا كان لديك أحد من مواليد برج الميزان عليك بتذكيره دائماً الأيام والأوقات الجميلة التي مرت عليكم، هذا الأمر يعطيه ثقة كبيرة بك، ويجعله طوال الوقت يشعر وكأنك تفكر فيه وفي إسعاده.

خاصة إذا أخطأ لا يجب أن تضع برج الميزان في مواجهة، بل يمكنك الاستماع إليه والتحدث معه على انفراد، مع وضع حُسن النية له، حتى وإن أخطأ في حقك، فهذا الفعل يجعله يراجع نفسه، ولكن المواجهة تجعله يشعر بالإحراج، مما يضطر للابتعاد عنك نهائياً.



