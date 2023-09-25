4 أفعال لا تقوم بها مع مواليد برج الميزان إذا كنت لا تريد خسارتهم

4 أفعال لا تقوم بها مع مواليد برج الميزان إذا كنت لا تريد خسارتهم
التاريخ
9/25/2023 4:30:21 AM
(MENAFN- Youm7) يحتفل هذه الأيام مواليد برج الميزا بأعياد ميلادهم، الأمر الذي قد يرغب فيه البعض بمشاركتهم هذه المناسبة، ولكن إذا كنت تود تقديم هدية للميزان، فيمكنك فقط معرفة الأفعال التي تزعج مواليد الميزان وتجنبها، خاصة إذا كان هذا الشخص قريباً منك، كما أوضحت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام مايا ناجي في حديثها لـ"اليوم السابع" بعضا من هذه الأفعال كما يلي:
الابراج الفلكية المراوغة
قالت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، إن مواليد برج الميزان ينزعجون من المراوغة وعدم الوضوح، فعند سؤالهم لك عن أي شيء، اعلم جيداً أنهم يريدون الصدق، ولا يقبلون التعامل أبداً مع الشخصيات المراوغة. التحدي والعناد
لا يمكن لمواليد برج الميزان الدخول في مرحلة من التحدي أو العناد، وذلك لأنهم يقدرون بشكل كبير قيمة أنفسهم، ويشعرون أن مثل هذه الأفعال تقلل منهم بشكل ملحوظ.
برج الميزان نسيان الأوقات الجميلة
وتابعت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام إنه إذا كان لديك أحد من مواليد برج الميزان عليك بتذكيره دائماً الأيام والأوقات الجميلة التي مرت عليكم، هذا الأمر يعطيه ثقة كبيرة بك، ويجعله طوال الوقت يشعر وكأنك تفكر فيه وفي إسعاده. المواجهة
خاصة إذا أخطأ لا يجب أن تضع برج الميزان في مواجهة، بل يمكنك الاستماع إليه والتحدث معه على انفراد، مع وضع حُسن النية له، حتى وإن أخطأ في حقك، فهذا الفعل يجعله يراجع نفسه، ولكن المواجهة تجعله يشعر بالإحراج، مما يضطر للابتعاد عنك نهائياً.
مواليد برج الميزان
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