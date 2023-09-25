Monday, 25 September 2023 01:16 GMT

مسئولو الإسكان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستعرضون خطة تحول مدينة 6 أكتوبر للأخضر

9/25/2023 4:30:19 AM
(MENAFN- Youm7) عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الاجتماع الثاني مع مسئولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لاستعراض خطة عمل التحول الأخضر لمدينة 6 أكتوبر، الممولة من البنك، وذلك بحضور استشاري المشروع، وأعضاء وحدة الدعم الفني للوزارة، وممثل جهاز مدينة 6 أكتوبر.



وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة سبل دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإجراءات "خطة عمل المدن الخضراء"، مشيراً إلى أن هذه الخطة وضعتها مصر فى إطار تنفيذ المبادرة العالمية للمدن المرنة المستدامة، والتي شاركت وزارة الإسكان فى إطلاقها بمؤتمر المناخ "COP27"، الذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ العام الماضي.



من جانبهم، أكد مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر من أهم الدول التى يتعامل معها البنك، وخاصة فى مجال المدن الذكية والمستدامة، مستعرضين أهداف وغايات خطة عمل المدينة الخضراء، وخارطة الطريق للاستثمارات ذات الأولوية، والأهداف متوسطة المدى، والرؤى طويلة الأجل.

وأوضح مسئولو البنك، أنه من خلال خطة عمل المدن الخضراء، ستصبح مدينة 6 أكتوبر، باعتبارها رائدة في التنمية الصناعية البيئية وكفاءة الموارد، مركزا للازدهار الاقتصادي والنمو الأخضر الشامل والتنمية المستدامة، مما يوفر مدينة ملائمة للعيش للجميع، وجاذبة للسكان والطلاب ورجال الأعمال كمركز تعليمي وصناعي .



وفى السياق ذاته، عقد المهندس أحمد موسى، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، اجتماعا مع مسئولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لاستعراض المشروعات القابلة للتنفيذ فى إطار خطة عمل التحول الأخضر لمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور استشاري المشروع، وممثلى الهيئة وجهاز مدينة 6 أكتوبر.



وأوضح المهندس أحمد موسى، أنه تم مناقشة المشروعات القابلة للتنفيذ فى المدى القريب، خاصة فى مجال تحسين جودة منظومة النقل، وإدارة المخلفات الصلبة، واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة فى محطات مياه الشرب والصرف الصحى بما يحقق كفاءة التشغيل، ويقلل من التكلفة، مشيراً إلى أنه سبق توقيع عقد خدمات استشارية بين الهيئة ومعهد سياسة النقل والتنمية الأمريكي، لتأسيس نظام نقل عام متكامل وذكي يحقق استراتيجية الاستدامة للنقل الجماعي بالحافلات السريعة بين مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة.







MENAFN25092023000132011024ID1107133773

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث