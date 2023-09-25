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زاهى حواس يلقى محاضرة عن الإكتشافات الأثرية باليابان ويوقع كتابه عن توت عنخ آمون

9/25/2023 4:30:18 AM
(MENAFN- Youm7) ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة عن الإكتشافات الأثرية الأخيرة بجامعة كومازاوا باليابان.



وتحدث "حواس" عن
الاكتشافات الأثرية الأخيرة في الأقصر بوادي الملوك والمدينة الذهبية المفقودة واكتشافه في سقارة في موقع جبانة تتي وجسر المدير.



وشكر "حواس" اليابان على تعاونها مع مصر في المتحف الكبير ومركب
خوفو الثانية.



حضر المحاضرة كونغو تاري وزير الوكالة الرقمية وعمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، ومحمد يونس والعديد من الطلاب والمثقفين والإعلاميين.



ووقع "حواس" كتابه الجديد الذي نشر باللغة اليابانية عن الملك توت الكتاب.



وأهدت الدكتورة يوكو كاغام رئيس الجامعة زهرة تيد للدكتور حواس.







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