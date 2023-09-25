127 عاما على ميلاد فرنسيس سكوت فيتزجيرالد.. روايته مطروحة للبيع بـ250 ألف دولار

تعتبر رواية جاتسبي العظيم The Great Gatsby التى أصدرها عام 1925، أحد أعظم أعماله وتدور أحداثها في مدينة نيويورك ولونغ آيلاند خلال فترة العشرينات الصاخبة، وتركز القصة على الشخصية الرئيسية، جاي جاتسبي، ورغبته الراسخة في لم شمله مع ديزي بوكانان، الحب الذي فقده قبل خمس سنوات. ومع ذلك، يروي نيك كارواي، الذي يصادف أنه جار غاتسبي وابن عم ديزي، رحلة غاتسبي من الفقر إلى الثروة، إلى أحضان حبيبته، وفي النهاية إلى الموت.

تعد رواية "غاتسبي العظيم" هي واحدة من أعظم الوثائق الأدبية الأمريكية في عشرينيات القرن العشرين، وهو العقد الذي صاغ فيه فيتزجيرالد نفسه مصطلح "عصر الجاز". ومع ذلك، عند كتابة للرواية، كان فيتزجيرالد في الواقع يحمل مرآة للمجتمع الذي كان جزءًا منه. بأسلوب حداثي حقيقي، يتناول The Great Gatsby القضايا الاجتماعية لتلك الفترة - أي المادية والروحانية النازحة - التي أدت في النهاية إلى تراجع العصر.





كان وضع المبيعات الأولي للرواية أقل من مثير للإعجاب. تم بيع أقل من 25000 نسخة قبل وفاة فيتزجيرالد في عام 1940. لكن الرواية اكتسب شعبية كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية عندما بدأ التيار النقدي السائد بتوزيع 150.000 نسخة على القوات المسلحة وحدها.

اليوم، باعت رواية The Great Gatsby أكثر من 25 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وتبيع 500000 نسخة إضافية سنويًا، وحصلت الرواية على المرتبة الثانية في قائمة Modern Library لأفضل 100 رواية في القرن العشرين، كما تم إدراجها أيضًا ضمن أفضل 100 رواية بالإضافة إلى أفضل 100 رواية على الإطلاق من The Observer وأفضل 100 رواية حديثة من مجلة Time.

نشر أبناء تشارلز سكريبنر رواية جاتسبي العظيم لأول مرة في أبريل من عام 1925. ويعد غلاف الطبعة الأولى من رواية غاتسبي العظيم من بين أكثر الكتب شهرة في الأدب الأمريكي. يصور تصميم الفنان فرانسيس كوجات عيونًا وفمًا غير مجسدين فوق أفق أزرق مع صور لنساء عاريات تنعكس في قزحية العين. لقد قيل أن فيتزجيرالد أحب الفن كثيرًا، لدرجة أنه أعاد كتابة أجزاء من الكتاب لدمجه بشكل أفضل.





فى غلافها الأصلي، بيعت الطبعة الأولى النادرة من The Great Gatsby بما يتراوح بين 100 ألف دولار و150 ألف دولار. مع الأخذ في الاعتبار أن نفس الكتاب بيع بمبلغ دولارين فقط في عام 1925.





نشر تشاتو وويندوس أول طبعة بريطانية من رواية جاتسبي العظيم في عام 1926. وقد بيعت طبعة المملكة المتحدة بغلافها الأصلي بما يتراوح بين 12500 دولار و25000 دولار.

واليوم توجد نسخ من الطبعة الأولى لرواية جاتسبي العظيم، معروضة للبيع على منصات ومعارض الكتب النادرة بسعر يصل إلى 250.000.00 دولار.