127 عاما على ميلاد فرنسيس سكوت فيتزجيرالد.. روايته مطروحة للبيع بـ250 ألف دولار

127 عاما على ميلاد فرنسيس سكوت فيتزجيرالد.. روايته مطروحة للبيع بـ250 ألف دولار
التاريخ
9/25/2023 4:30:15 AM
(MENAFN- Youm7) فرنسيس سكوت فيتزجيرالد .. كاتب أمريكى شهير ولد فى مثل هذا اليوم 24 سبتمبر 1896 ورحل عن عالمنا فى 21 ديسمبر 1940، وتعد كتاباته نموذجًا مثاليًا لكتابات عصر الجاز، وهو المصطلح الذي صاغه بنفسه.
تعتبر رواية جاتسبي العظيم The Great Gatsby التى أصدرها عام 1925، أحد أعظم أعماله وتدور أحداثها في مدينة نيويورك ولونغ آيلاند خلال فترة العشرينات الصاخبة، وتركز القصة على الشخصية الرئيسية، جاي جاتسبي، ورغبته الراسخة في لم شمله مع ديزي بوكانان، الحب الذي فقده قبل خمس سنوات. ومع ذلك، يروي نيك كارواي، الذي يصادف أنه جار غاتسبي وابن عم ديزي، رحلة غاتسبي من الفقر إلى الثروة، إلى أحضان حبيبته، وفي النهاية إلى الموت. أعظم الروايات الأمريكية فى القرن العشرين
تعد رواية "غاتسبي العظيم" هي واحدة من أعظم الوثائق الأدبية الأمريكية في عشرينيات القرن العشرين، وهو العقد الذي صاغ فيه فيتزجيرالد نفسه مصطلح "عصر الجاز". ومع ذلك، عند كتابة للرواية، كان فيتزجيرالد في الواقع يحمل مرآة للمجتمع الذي كان جزءًا منه. بأسلوب حداثي حقيقي، يتناول The Great Gatsby القضايا الاجتماعية لتلك الفترة - أي المادية والروحانية النازحة - التي أدت في النهاية إلى تراجع العصر.
النسخة الأولى لرواية جاتسبى العظيم المعروضة للبيع
غلاف رواية جاتسبي العظيم النسخة الأولى
كان وضع المبيعات الأولي للرواية أقل من مثير للإعجاب. تم بيع أقل من 25000 نسخة قبل وفاة فيتزجيرالد في عام 1940. لكن الرواية اكتسب شعبية كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية عندما بدأ التيار النقدي السائد بتوزيع 150.000 نسخة على القوات المسلحة وحدها. مبيعات رواية جاتسبى العظيم
اليوم، باعت رواية The Great Gatsby أكثر من 25 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وتبيع 500000 نسخة إضافية سنويًا، وحصلت الرواية على المرتبة الثانية في قائمة Modern Library لأفضل 100 رواية في القرن العشرين، كما تم إدراجها أيضًا ضمن أفضل 100 رواية بالإضافة إلى أفضل 100 رواية على الإطلاق من The Observer وأفضل 100 رواية حديثة من مجلة Time. رواية جاتسبى العظيم - الطبعة الأولى
نشر أبناء تشارلز سكريبنر رواية جاتسبي العظيم لأول مرة في أبريل من عام 1925. ويعد غلاف الطبعة الأولى من رواية غاتسبي العظيم من بين أكثر الكتب شهرة في الأدب الأمريكي. يصور تصميم الفنان فرانسيس كوجات عيونًا وفمًا غير مجسدين فوق أفق أزرق مع صور لنساء عاريات تنعكس في قزحية العين. لقد قيل أن فيتزجيرالد أحب الفن كثيرًا، لدرجة أنه أعاد كتابة أجزاء من الكتاب لدمجه بشكل أفضل.
فرنسيس سكوت فيتزجيرالد
فى غلافها الأصلي، بيعت الطبعة الأولى النادرة من The Great Gatsby بما يتراوح بين 100 ألف دولار و150 ألف دولار. مع الأخذ في الاعتبار أن نفس الكتاب بيع بمبلغ دولارين فقط في عام 1925.
رواية جاتسبي العظيم
نشر تشاتو وويندوس أول طبعة بريطانية من رواية جاتسبي العظيم في عام 1926. وقد بيعت طبعة المملكة المتحدة بغلافها الأصلي بما يتراوح بين 12500 دولار و25000 دولار.
واليوم توجد نسخ من الطبعة الأولى لرواية جاتسبي العظيم، معروضة للبيع على منصات ومعارض الكتب النادرة بسعر يصل إلى 250.000.00 دولار.
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