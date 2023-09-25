شاهد فنان الشعب سيد درويش بريشة سيف وانلى وبيكار
التاريخ
9/25/2023 4:30:15 AM
(MENAFN- Youm7) رسم الفنان الكبير الراحل سيف وانلى فنان الشعب سيد درويش بلوحته فسجل ملامحه على طريقته الخاصة في لوحة بورتريعه لا تنسى وكان فنان الشعب سيد درويش قد شغل أذهان الرسامين لتأثيره الكبير في عالم الغناء المصرى ومن هنا ظهر في بورتريه آخر للفنان الكبير الراحل حسين بيكار.
وسيف وانلي فنان تشكيلي مصري من مواليد الإسكندرية 31 مارس 1906، وتوفى في ستوكهولم 15 فبراير1979 عمل أستاذا لفن التصوير الزيتي في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عند إنشائها صيف 1957 ومستشاراً فنياً بقصور الثقافة بالإسكندرية كما كان رئيساً للجمعية الأهلية للفنون الجميلة.
سيد درويش بريشة سيف وانلى
أما حسين بيكار فقد ولد في 2 يناير من عام 1913، ويعد حسين بيكار، من أهم الفنانين فى الحركة الفنية التشكيلية، فهو أحد أعلام مصر البارزين فى النصف الثانى من القرن العشرين.
حصل حسين بيكار على العديد من الجوائز والأوسمة منها وسام العلوم والفنون عام 1972 وجائزة الدولة التقديرية فى الأعلى للثقافة، ولم يكتف بيكار بتفوقه فى الرسم، بل كان يعشق الموسيقى منذ نعومة أظافرة، حيث إنه كان عازف كمان والبزق والعود والطنبور.
أما فنان الشعب سيد درويش فولد فى الإسكندرية بحى كوم الدكة فى 17 مارس 1892 لأسرة فقيرة، تزوّج وهو فى سن السادسة عشرة فكان عليه أن يجد عملاً لكسب الرزق وتلبية احتياجات أسرته، فعمل مع بعض الفرق الموسيقية ولكنه لم يوفّق فى هذا العمل بسبب رؤيته الموسيقية المختلفة عن معايير زمنه التى تهتم للطرب والمغالاة فى استخدام الإمكانات الصوتية عن جماليات العمل ككُل والفكرة والهدف المنشودين منه.
سيد درويش بريشة بيكار
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