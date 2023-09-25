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شاهد فنان الشعب سيد درويش بريشة سيف وانلى وبيكار

9/25/2023 4:30:15 AM
(MENAFN- Youm7) رسم الفنان الكبير الراحل سيف وانلى فنان الشعب سيد درويش بلوحته فسجل ملامحه على طريقته الخاصة في لوحة بورتريعه لا تنسى وكان فنان الشعب سيد درويش قد شغل أذهان الرسامين لتأثيره الكبير في عالم الغناء المصرى ومن هنا ظهر في بورتريه آخر للفنان الكبير الراحل حسين بيكار.

وسيف وانلي فنان تشكيلي مصري من مواليد الإسكندرية 31 مارس 1906، وتوفى في ستوكهولم 15 فبراير1979 عمل أستاذا لفن التصوير الزيتي في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عند إنشائها صيف 1957 ومستشاراً فنياً بقصور الثقافة بالإسكندرية كما كان رئيساً للجمعية الأهلية للفنون الجميلة.


سيد درويش بريشة سيف وانلى


أما حسين بيكار فقد ولد في 2 يناير من عام 1913، ويعد حسين بيكار، من أهم الفنانين فى الحركة الفنية التشكيلية، فهو أحد أعلام مصر البارزين فى النصف الثانى من القرن العشرين.


حصل حسين بيكار على العديد من الجوائز والأوسمة منها وسام العلوم والفنون عام 1972 وجائزة الدولة التقديرية فى الأعلى للثقافة، ولم يكتف بيكار بتفوقه فى الرسم، بل كان يعشق الموسيقى منذ نعومة أظافرة، حيث إنه كان عازف كمان والبزق والعود والطنبور.

أما فنان الشعب سيد درويش فولد فى الإسكندرية بحى كوم الدكة فى 17 مارس 1892 لأسرة فقيرة، تزوّج وهو فى سن السادسة عشرة فكان عليه أن يجد عملاً لكسب الرزق وتلبية احتياجات أسرته، فعمل مع بعض الفرق الموسيقية ولكنه لم يوفّق فى هذا العمل بسبب رؤيته الموسيقية المختلفة عن معايير زمنه التى تهتم للطرب والمغالاة فى استخدام الإمكانات الصوتية عن جماليات العمل ككُل والفكرة والهدف المنشودين منه.


سيد درويش بريشة بيكار



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