Monday, 25 September 2023 01:15 GMT

مانويل كومنينوس.. إمبراطور بيزنطى شارك فى حملة لويس التاسع على مصر

9/25/2023 4:30:15 AM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم ذكرى رحيل الإمبراطور مانويل كومنينوس، وهو إمبراطور بيزنطي (1143 - 1180 ) وهو الابن الرابع للإمبراطور يوحنا الثاني كومنينوس ابن الإمبراطور ألكسيوس الأول كومنينوس عمل على استعادة الإمبراطورية البيزنطية إلى سالف أمجادها كقوة عظمى في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والذي يصنف الكثير من المؤرخين نهاية عصره ببداية انحدار الإمبراطورية البيزنطية .



كحريص على استرداد إمبراطوريته لأمجادها السابقة كقوة عظمى فى العالم المتوسطي، تبنى مانويل سياسة خارجية نشطة وطموحة، من خلال التحالفات التي عقدها مع الپاپا والغرب المتنامي، غزا مملكة صقلية، أمن بنجاح ممر للحملة الصليبية الثانية الخطرة من خلال امبراطوريته، وأسس محمية بيزنطية في الدويلات الصليبية وراء البحار.



نجح في التعامل مع خطر مرور الحملة الصليبية الثانية من أراضيه. كما أصبح حامي الإمارات الصليبية و خاصة إمارة أنطاكية في مواجهة خطر نور الدين زنكي كما قام بعقد إتفقيات هدن مع نور الدين. شارك في محاولة غزو مصر مع الصليبيين وحصار دمياط، نجح في إعادة التشكيل في منطقة بحر البلطيق ووضع مملكة المجر تحت السيطرة البيزنطية، وفي نهاية عهده تعرض لهزيمة كبيرة على يد السلاجقة المسلمين.



وكان يعتقد أنه في سياق النضال الأوسع بين الدويلات الصليبية والقوى الإسلامية في الشرق، أن السيطرة على مصر ستكون عامل الحسم. أصبح من الواضح أن الخلافة الفاطمية الضعيفة في مصر كانت تحمل مفاتيح الدويلات الصليبية. إذا ما خرجت مصر من عزلتها، والقوى المتشكرة مع المسلمين بقيادة نور الدين، فسيصبح الصليبيون في مأزق.



وكان يرى أن الغزو الناجح لمصر سيحقق الكثير من المزايا للامبراطورية البيزنطية. كانت مصر مقاطعة غنية، وفي عهد الإمبراطورية الرومانية كانت تمد القسطنطينية بالكثير من المحاصير قبل أن يستولي عليها العرب في القرن السابع. الأرباح التي تتوقعها الامبراطورية جراء غزو مصر كانت جديرة بالاهتمام، حتى لو كانت ستتقاسمها مع الصليبيين. بالإضافة إلى ذلك، فمن المحتمل أن مانوِل أراد أن يشجع خطط أمالريك، ليس فقط ليصرف طموحات اللاتين عن أنطاكية، لكن أيضاً لتأسيس لخلق فرص عسكرية جديدة من شأنها أن تحافظ على مملكة القدس في يده، وأيضاً ليسمح أن تتشارك الامبراطورية في المكاسب الاقليمية.







MENAFN25092023000132011024ID1107133767

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث