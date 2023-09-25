سرقة تمثال بوذا الياباني من معرض فني فى أمريكا.. قيمته 1.5 مليون دولار

تم سرقة التمثال البرونزي، الذي يصور بوذا القرفصاء، من معرض بركات فى بيفرلي جروف فى حوالى الساعة 3.45 صباح يوم 18 سبتمبر الجارى.

ويعود تاريخ القطعة الأثرية التى يبلغ وزنها 250 رطلاً إلى فترة إيدو في اليابان، والتى امتدت من عام 1603 إلى عام 1867، ويُعتقد أنها صُنعت لتكون بمثابة القطعة المركزية للمعبد.





والتقطت الكاميرا اللحظة التى توقفت فيها شاحنة النقل عند بوابة الممر، وخرج السائق الذي يرتدي القلنسوة، وفتح البوابة وتجاوز الكاميرات وهو في طريقه إلى المعرض، ومن ثم قام بنقل التمثال إلى الشاحنة.

واستغرقت العملية برمتها حوالى 25 دقيقة، بحسب صاحب المعرض فايز بركات، حسبما ذكرت "ديلى ميل".

ويضم معرض بركات أكبر مجموعة فنية قديمة في العالم للبيع، مع مواقع أخرى في لندن وسيول وأبو ظبي وهونج كونج.

وتم افتتاح موقع ويست هوليود في يناير 2017 ويضم صالة عرض بمساحة 7000 قدم مربع موزعة على طابقين. يبيع المعرض عددًا لا يحصى من القطع الأثرية التي تتراوح من المنحوتات إلى المجوهرات بالإضافة إلى مكتبة بها مجموعة مختارة من النصوص المتعلقة بالتاريخ والفن والأنثروبولوجيا.

لكن التمثال المسروق كان ثميناً، حيث قال فايز بركات إنه حصل عليه منذ أكثر من 55 عاماً ولا توجد قطعة أثرية أخرى مثله في العالم، ووصفها مدير المعرض بول هندرسون بأنها "قطعة الجائزة" من بين ما يقرب من 200 قطعة في المجموعة، موضحا أن طوله يبلغ أربعة أقدام، وهو من البرونز المصبوب المجوف، وهو قطعة مذهلة. إنه أمر ملفت للنظر من الناحية الجمالية ومن الصادم رؤية شيء مثل هذا يختفي".

السرقة هي الأولى التي يتعرض لها هندرسون بعد العمل في المعرض لأكثر من عقد من الزمن. كان يشتبه في أنه سيكون من المستحيل تقريبًا بيع القطعة الأثرية القديمة دون أن يتم القبض عليها، حيث قال: "لا يمكنك الذهاب بهذا التمثال إلى السوق ولا يمكنك أخذه إلى محل رهن وبيعه ببضعة آلاف من الدولارات، هذا غير ممكن.. إنه مثل سرقة متحف، ماذا ستفعل بهذا الشيء الآن؟" لنكون صادقين، نحن جميعًا فضوليون جدًا ومحيرون حقًا.