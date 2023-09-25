التنسيق الحضارى يدرج اسم الإعلامى أحمد فراج فى مشروع عاش هنا

التنسيق الحضارى يدرج اسم الإعلامى أحمد فراج فى مشروع عاش هنا
التاريخ
9/25/2023 4:30:15 AM
(MENAFN- Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، اسم الإعلامى أحمد فراج، في مشروع عاش هنا، تخليدًا لذكراه عبر الأجيال القادمة، حيث تم وضع لافتة تعريفية عنة على باب منزله الذى يقع في 13 شارع الجيزة بمحافظة الجيزة.
احمد فراج
ولد في قرية "ديسط"، مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وذلك في 15 مايو 1932،
تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، التحق في نفس العام بالإذاعة المصرية، وقدم عدداُ من البرامج الاجتماعية.
وعمل بالتليفزيون المصري فور افتتاحه في عام 1960، ليقدم برنامج (نور على نور) الذي أنجز منه حتى عام 1977 ما يقرب من 1000 حلقة، عين أمينًا عامًا لمنظمة الإذاعات الإسلامية في الفترة من عام 1977حتى عام 1989، وتولى منصب المشرف علي قسم التراث العربي بوزارة الإرشاد والأنباء الكويتية (لإعلام حالياً)، وعمل مستشارا لرئيس مجلس الوزراء في التسعينيات.
من أعماله، البرنامج الإذاعي "المائدة المستديرة"، البرنامج التلفزيوني "نور على نور"، كما أصدر كتاباً تحت نفس العنوان،
وأصدر كتاب «من هدى الإسلام» القاهرة 1983.
جدير بالذكر، أنتج الجهازالقومى للتنسيق الحضارى، ما يزيد عن 964 لافتة مختلفة لأعلام ورواد في مجالات فنية وأدبية وعلمية مختلفة أثروا الحياة الثقافية في مصر، وتم تركيب اللافتات الخاصة بهم على منازلهم التي عاشوا بها وذلك في عدد 12 محافظة على مستوى الجمهورية.
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