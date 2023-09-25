التنسيق الحضارى يدرج اسم الإعلامى أحمد فراج فى مشروع عاش هنا

ولد في قرية "ديسط"، مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وذلك في 15 مايو 1932،

تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، التحق في نفس العام بالإذاعة المصرية، وقدم عدداُ من البرامج الاجتماعية.

وعمل بالتليفزيون المصري فور افتتاحه في عام 1960، ليقدم برنامج (نور على نور) الذي أنجز منه حتى عام 1977 ما يقرب من 1000 حلقة، عين أمينًا عامًا لمنظمة الإذاعات الإسلامية في الفترة من عام 1977حتى عام 1989، وتولى منصب المشرف علي قسم التراث العربي بوزارة الإرشاد والأنباء الكويتية (لإعلام حالياً)، وعمل مستشارا لرئيس مجلس الوزراء في التسعينيات.



من أعماله، البرنامج الإذاعي "المائدة المستديرة"، البرنامج التلفزيوني "نور على نور"، كما أصدر كتاباً تحت نفس العنوان،

وأصدر كتاب «من هدى الإسلام» القاهرة 1983.

جدير بالذكر، أنتج الجهازالقومى للتنسيق الحضارى، ما يزيد عن 964 لافتة مختلفة لأعلام ورواد في مجالات فنية وأدبية وعلمية مختلفة أثروا الحياة الثقافية في مصر، وتم تركيب اللافتات الخاصة بهم على منازلهم التي عاشوا بها وذلك في عدد 12 محافظة على مستوى الجمهورية.