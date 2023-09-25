طريقة إنشاء واستخدام ملصقات رسائل Iphone مع Ios 17

ويمكنك الآن استخدام أي من الرموز التعبيرية أو Animoji أو Memoji أو حتى ملصقات تطبيقات الطرف الثالث ووضعها في أي مكان في الرسالة.

1- افتح تطبيق الرسائل على هاتف iPhone الذي يعمل بنظام iOS 17، اضغط على أيقونة + الموجودة على يسار حقل النص،

2- اختر الملصقات واضغط على أيقونة الملصق (بجوار أيقونة الساعة الحديثة) واختر زر "ملصق جديد" لإنشاء ملصق أو اضغط على أيقونة الرموز التعبيرية أو أيقونة Memoji لاستخدام الملصقات الموجودة

3- اسحب الملصق إلى الرسالة واتركه لوضعه في المكان الذي تريدهإذا تم الضغط فقط على ملصق من درج الملصقات، فيمكنك إرساله في الرسالة مثل رمز تعبيري أو نص

وبدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء ملصقات مباشرة في تطبيق الصور من خلال الضغط لفترة طويلة على موضوع ما في الصورة، وتركه، ثم الضغط فوق "إضافة ملصق".