Monday, 25 September 2023 01:15 GMT

طريقة إنشاء واستخدام ملصقات رسائل Iphone مع Ios 17

9/25/2023 4:30:12 AM
(MENAFN- Youm7) حصل تطبيق الرسائل على عدد من الترقيات القيمة مع تحديث
iOS 17 ، أحد التغييرات الكبيرة هو القدرة على إنشاء الملصقات ووضعها في ذلك الرموز التعبيرية والملصقات المخصصة والملصقات المباشرة في أي مكان في الرسالة، تابع الخطوات الآتية لمعرفة كيفية إنشاء ملصقات رسائل iPhone واستخدامها مع نظام التشغيل iOS 17.

ويمكنك الآن استخدام أي من الرموز التعبيرية أو Animoji أو Memoji أو حتى ملصقات تطبيقات الطرف الثالث ووضعها في أي مكان في الرسالة.

كيفية صنع ملصقات رسائل iPhone واستخدامها مع iOS 17

1- افتح تطبيق الرسائل على هاتف iPhone الذي يعمل بنظام iOS 17، اضغط على أيقونة + الموجودة على يسار حقل النص،

2- اختر الملصقات واضغط على أيقونة الملصق (بجوار أيقونة الساعة الحديثة) واختر زر "ملصق جديد" لإنشاء ملصق أو اضغط على أيقونة الرموز التعبيرية أو أيقونة Memoji لاستخدام الملصقات الموجودة

3- اسحب الملصق إلى الرسالة واتركه لوضعه في المكان الذي تريدهإذا تم الضغط فقط على ملصق من درج الملصقات، فيمكنك إرساله في الرسالة مثل رمز تعبيري أو نص

وبدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء ملصقات مباشرة في تطبيق الصور من خلال الضغط لفترة طويلة على موضوع ما في الصورة، وتركه، ثم الضغط فوق "إضافة ملصق".


MENAFN25092023000132011024ID1107133764

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث