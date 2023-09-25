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بطارية Iphone 15 Plus تتفوق على جميع موديلات أبل الجديدة

9/25/2023 4:30:12 AM
(MENAFN- Youm7) احتل iPhone 15 Plus المركز الأول في اختبار عمر البطارية، متفوقًا على جميع موديلات iPhone السابقة، حيث
ظهرت النتائج الأولى لاختبار البطارية، وقد روجت شركة Apple لكفاءة شريحة A17 Pro مقاس 3 نانومتر، لذلك كان الترقب مرتفعًا ليحتل iPhone 15 Pro وPro Max
المركز الأول.

في الواقع، تفوق جهاز Pro Max على جميع أجهزة iPhone
السابقة في اختبار Mrwhosetheboss ولكن تفوق عليه هاتف 15 Plus، الذي استهلك أكثر من 13 ساعة من تشغيل الشاشة في الوقت المحدد، ويحمل الآن لقب أطول عمر بطارية iPhone مسجل، وفقاً لموقع 9to5mac.

وتشير صفحة المواصفات التقنية الخاصة بشركة Apple إلى عمر البطارية من حيث طول العمر لتشغيل الصوت المستمر وجلسات تشغيل الفيديو، وفقًا لأرقام
Apple، يستمر هاتف iPhone 15 Pro Max الأطول في تشغيل الفيديو المتدفق بـ 25 ساعة مقارنة بـ 20 ساعة لجهاز iPhone 15 Pro وiPhone 15 Plus.

ومع ذلك، عند تشغيل الصوت، يتم تصنيف الحد الأقصى لمدة 95 ساعة بينما يصل Plus إلى ثلاثة أرقام عند 100 ساعة، توفر أرقام Apple معيارًا لائقًا للمقارنة بين الطرازات، ولكن من الصعب استنتاج أوقات عمر البطارية في العالم الحقيقي منها، حيث أن الاستخدام اليومي للهاتف عادة ما يكون أكثر ضرائب من مجرد مشاهدة الفيديو أو تشغيل الموسيقى.

وكان حامل اللقب السابق هو iPhone 13 Pro Max، حيث انخفض عمر البطارية قليلاً مع سلسلة 14، كما يظهر في الفيديو، تتفوق جميع طرازات iPhone 15 على نظيراتها من الجيل السابق.

وبصرف النظر عن الكاميرا المقربة والمعالج الأسرع قليلاً، لا أرى سببًا كبيرًا للحصول على Proيعتبر الطراز 15 أخف وزنًا من جهاز Pro، ويحتوي على Dynamic Island
وعمر بطارية أفضل.


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