تسريب جديد لهاتف Google Pixel 8 يكشف عن ثلاثة خيارات للألوان

واقترحت أخر التسريبات والتقارير السابقة بالفعل بعض المواصفات الرئيسية للهواتف الذكية من سلسلة Pixel القادمة، وفي الآونة الأخيرة، تسربت عروض جديدة تقدم لمحة عن التصميم المحتمل وخيارات الألوان للهواتف عبر الإنترنت، حيث يقترحون ثلاثة ألوان للهاتف.

قام موقع MySmartPrice بتسريب العروض الخاصة بهاتف Google Pixel 8 وPixel 8 Pro القادم، وفقًا للتقرير، سيأتي هاتف Pixel 8 باللون الرمادي والأسود، من ناحية أخرى، سيتم تقديم Pixel 8 Pro بخيارات ألوان الأسود والابيض والأزرق السماوي.





وتُظهر العروض التصميم الخلفي لسلسلة Pixel 8 مع مجموعة كاميرا مألوفة على شكل حاجب، ويظهر الطراز الخفيف وهو يتميز بكاميرات خلفية مزدوجة بينما يظهر هاتف Pixel 8 Pro وهو يحمل إعداد كاميرا ثلاثية مرتبة في جزيرة الكاميرا الأفقية، يتم أيضًا وضع ميكروفون وفلاش LED على شريط الكاميرا، إنها تشبه تقريبًا تصميم هواتف

Pixel 7 وPixel 7 Pro.

ينطلق حدث إطلاق Google Pixel في 4 أكتوبر في نيويورك، إلى جانب سلسلة Pixel 8، سيتم أيضًا ظهور Pixel Watch وPixel Buds Pro لأول مرة في حدث Made by Google، وتم تأكيد أن الهواتف ستتوفر للطلبات المسبقة بدءًا من 5 أكتوبر.

من المتوقع أن يتم شحن الهواتف الذكية من سلسلة Pixel 8 مع شاشات بمعدل تحديث Android 14 و120 هرتز، ومن المفترض أن يتم تشغيلها بواسطة Tensor G3 SoC.

ويحتوي هاتف Pixel 8 Pro على بطارية تبلغ سعتها 4950 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 27 وات، وفي الوقت نفسه، يمكن دعم هاتف Pixel 8 ببطارية تبلغ سعتها 4485 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقوة 24 وات ودعم شحن لاسلكي بقدرة 12 وات.