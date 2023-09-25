يعلن SLB عن نتائج المؤتمر الهاتفي للربع الثالث من عام 2023

يعلن SLB عن نتائج المؤتمر الهاتفي للربع الثالث من عام 2023
التاريخ
9/25/2023 4:20:01 AM
(MENAFN- AETOSWire) سيعقد SLB (NYSE:SLB) اجتماعًا عبر الهاتف في 20 أكتوبر 2023 لمناقشة نتائج الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول 2023.
ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر عبر الهاتف في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وسيتم إصدار بيان صحفي بشأن النتائج في الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.
للوصول إلى المكالمة الجماعية، يجب على المستمعين الاتصال بمشغل المكالمة الجماعية على الرقم +1 (844) 721-7241 من داخل أمريكا الشمالية أو +1 (409) 207-6955 من خارج أمريكا الشمالية قبل 10 دقائق تقريبًا من بدء المكالمة و رمز الدخول هو 8858313.
سيتم البث عبر الإنترنت للمكالمة الجماعية في وقت واحد على على أساس الاستماع فقط. يجب على المستمعين تسجيل الدخول قبل 15 دقيقة من بدء المكالمة لاختبار متصفحاتهم والتسجيل في البث عبر الإنترنت. بعد انتهاء المكالمة الجماعية، ستكون الإعادة متاحة على حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ويمكن الوصول إليها عن طريق الاتصال على الرقم +1 (866) 207-1041 داخل أمريكا الشمالية أو +1 (402) 970-0847 خارج أمريكا الشمالية مع إعطاء رمز الدخول 1720594.
نبذة عن SLB
SLB (NYSE:SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل على تحفيز الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. من خلال بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ضعف عدد الجنسيات تقريبًا، نعمل يوميًا على ابتكار النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. اكتشف المزيد عبر slb.
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