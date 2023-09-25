يعلن SLB عن نتائج المؤتمر الهاتفي للربع الثالث من عام 2023

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر عبر الهاتف في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وسيتم إصدار بيان صحفي بشأن النتائج في الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

للوصول إلى المكالمة الجماعية، يجب على المستمعين الاتصال بمشغل المكالمة الجماعية على الرقم +1 (844) 721-7241 من داخل أمريكا الشمالية أو +1 (409) 207-6955 من خارج أمريكا الشمالية قبل 10 دقائق تقريبًا من بدء المكالمة و رمز الدخول هو 8858313.

سيتم البث عبر الإنترنت للمكالمة الجماعية في وقت واحد على على أساس الاستماع فقط. يجب على المستمعين تسجيل الدخول قبل 15 دقيقة من بدء المكالمة لاختبار متصفحاتهم والتسجيل في البث عبر الإنترنت. بعد انتهاء المكالمة الجماعية، ستكون الإعادة متاحة على حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ويمكن الوصول إليها عن طريق الاتصال على الرقم +1 (866) 207-1041 داخل أمريكا الشمالية أو +1 (402) 970-0847 خارج أمريكا الشمالية مع إعطاء رمز الدخول 1720594.

نبذة عن SLB

SLB (NYSE:SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل على تحفيز الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. من خلال بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ضعف عدد الجنسيات تقريبًا، نعمل يوميًا على ابتكار النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. اكتشف المزيد عبر slb.

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