Unitedprint تتعاون مع Pexels
التاريخ
9/25/2023 4:20:01 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة تكنولوجيا التجارة الإلكترونية Unitedprint عن العديد من الابتكارات المثيرة لعلامتيها التجاريتين Easyprint وprint24.com. توسَّع الشركة التي أطلقت أيضًا تصوُّرات تفاعلية لمعاينة المنتج ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد عروضها من خلال الشراكة معPexels، شركة Canva، كما توفر أيضًا أكثر من 12 مليون قالب تصميم متميز لمستخدميها.
التعاون مع Pexels
في إطار التعاون الوثيق مع Pexels، وهي شركة تابعة إلى Canva، توسَّع Easyprint عروضها لتشمل 3 ملايين صورة جاهزة معفية من عوائد الملكية الفكرية يمكن للمستخدمين استخدامها مجانًا ودون قيود لمشاريعهم الفردية. "ستُمكِّن هذه الشراكة عملائنا من الارتقاء بمستوى الإبداع بصورة لا تُصدق بدون تحمُّل أي تكلفة" حسبما أشار Fabian Frenzel، الرئيس التنفيذي لشركة UnitedprintSE.
أكثر من 12 مليون قالب تصميم للمنتجات الرقمية والمطبوعة
باستخدام أكثر من 12 مليون قالب تصميم مجاني متوفِّر على Easyprint، يتمتع المستخدمون بحرية متناهية في تصميم ليس فقط منتجاتهم المطبوعة مثل النشرات الإعلانية والبطاقات البريدية وبطاقات العمل، ولكن أيضًا مجموعة واسعة من المنتجات الرقمية. ستنعم باختيارات لا حدود لها فعليًا سواء كانت دعوات رقمية، أو بطاقات تهنئة، أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
الابتكار في التصوُّر ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد
بالإضافة إلى هذه الميزات الجديدة والمثيرة، تطرح Unitedprintتصوُّرات مبتكرة لمعاينة المنتج ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد. تُمكِّن هذه الميزة المستخدمين من عرض منتجات الطباعة المخصَّصة الخاصة بهم ومشاركتها في بيئة فعلية بالإضافة إلى الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد على شاشات جهاز سطح المكتب والهاتف المحمول. يمكن للمستخدمين تدوير منتجاتهم القابلة للمشاركة بزاوية 360 درجة في عرض ثلاثي الأبعاد، مما يوفر استكشافًا بسيطًا من جميع الزوايا.
"يُميِّز الجمع بين الصور الجاهزة عالية الجودة، ومجموعة واسعة من قوالب التصميم المجانية للمنتجات الرقمية والمطبوعة والتصوُّرات التفاعلية ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، عرضنا ويجعله متفردًا عن غيره في السوق،" حسبما أوضح Fabian Frenzel. "وهذا من شأنه أن يرسخ مكانتنا كشركة من أبرز مقدِّمي خدمات الطباعة عبر الويب في أوروبا."
Outlook
وجهت Unitedprintأنظارها إلى دمج الواقع المعزز (AR) في منصَّات البيع بالتجزئة الرقمية الخاصة بها في المستقبل. سيُمكِّن هذا المستخدمين من تركيب صور ثلاثية الأبعاد للتعبير عن إبداعاتهم المطبوعة المخصَّصة في إعدادات العالم الحقيقي باستخدام أجهزتهم المحمولة، مما يوفر تجربة تسوق غنية وممتعة.
UnitedprintSE هي شركة مبتكرة لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية وتُنفِّذ عمليات عالمية في مجالات التصميم والتسويق والطباعة والنشر. تطرح UnitedprintSE التي لديها زهاء 300 موظف حول العالم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات في مجالات التصوير الفوتوغرافي والتصميم الداخلي والنوادي/المطاعم/الفنادق ومنتجات السيراميك والمنسوجات والطباعة كبيرة الحجم والفعاليات والمواد الترويجية وتكنولوجيا الإعلان وغير ذلك الكثير.
يُمثل النص الأصلي باللغة المصدر لهذا الإعلان النسخة الرسمية والمعتمدة. تُقدَّم الترجمات كوسيلة تيسيرية فقط، ويجب الرجوع إليها مع نص اللغة المصدر، وهو الإصدار الوحيد من النص الذي له أثر قانوني.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
MENAFN25092023004146001356ID1107133734
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.