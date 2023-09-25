Unitedprint تتعاون مع Pexels

التعاون مع Pexels

في إطار التعاون الوثيق مع Pexels، وهي شركة تابعة إلى Canva، توسَّع Easyprint عروضها لتشمل 3 ملايين صورة جاهزة معفية من عوائد الملكية الفكرية يمكن للمستخدمين استخدامها مجانًا ودون قيود لمشاريعهم الفردية. "ستُمكِّن هذه الشراكة عملائنا من الارتقاء بمستوى الإبداع بصورة لا تُصدق بدون تحمُّل أي تكلفة" حسبما أشار Fabian Frenzel، الرئيس التنفيذي لشركة UnitedprintSE.

أكثر من 12 مليون قالب تصميم للمنتجات الرقمية والمطبوعة

باستخدام أكثر من 12 مليون قالب تصميم مجاني متوفِّر على Easyprint، يتمتع المستخدمون بحرية متناهية في تصميم ليس فقط منتجاتهم المطبوعة مثل النشرات الإعلانية والبطاقات البريدية وبطاقات العمل، ولكن أيضًا مجموعة واسعة من المنتجات الرقمية. ستنعم باختيارات لا حدود لها فعليًا سواء كانت دعوات رقمية، أو بطاقات تهنئة، أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

الابتكار في التصوُّر ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد

بالإضافة إلى هذه الميزات الجديدة والمثيرة، تطرح Unitedprintتصوُّرات مبتكرة لمعاينة المنتج ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد. تُمكِّن هذه الميزة المستخدمين من عرض منتجات الطباعة المخصَّصة الخاصة بهم ومشاركتها في بيئة فعلية بالإضافة إلى الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد على شاشات جهاز سطح المكتب والهاتف المحمول. يمكن للمستخدمين تدوير منتجاتهم القابلة للمشاركة بزاوية 360 درجة في عرض ثلاثي الأبعاد، مما يوفر استكشافًا بسيطًا من جميع الزوايا.

"يُميِّز الجمع بين الصور الجاهزة عالية الجودة، ومجموعة واسعة من قوالب التصميم المجانية للمنتجات الرقمية والمطبوعة والتصوُّرات التفاعلية ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، عرضنا ويجعله متفردًا عن غيره في السوق،" حسبما أوضح Fabian Frenzel. "وهذا من شأنه أن يرسخ مكانتنا كشركة من أبرز مقدِّمي خدمات الطباعة عبر الويب في أوروبا."

Outlook

وجهت Unitedprintأنظارها إلى دمج الواقع المعزز (AR) في منصَّات البيع بالتجزئة الرقمية الخاصة بها في المستقبل. سيُمكِّن هذا المستخدمين من تركيب صور ثلاثية الأبعاد للتعبير عن إبداعاتهم المطبوعة المخصَّصة في إعدادات العالم الحقيقي باستخدام أجهزتهم المحمولة، مما يوفر تجربة تسوق غنية وممتعة.

UnitedprintSE هي شركة مبتكرة لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية وتُنفِّذ عمليات عالمية في مجالات التصميم والتسويق والطباعة والنشر. تطرح UnitedprintSE التي لديها زهاء 300 موظف حول العالم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات في مجالات التصوير الفوتوغرافي والتصميم الداخلي والنوادي/المطاعم/الفنادق ومنتجات السيراميك والمنسوجات والطباعة كبيرة الحجم والفعاليات والمواد الترويجية وتكنولوجيا الإعلان وغير ذلك الكثير.

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إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

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