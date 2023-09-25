شركة داوكس تطلق مركز بيانات الشركات في سبيل تفكيك صوامع البيانات وتسهيل عملية تناقل البيانات داخل المؤسسات

شركة داوكس تطلق مركز بيانات الشركات في سبيل تفكيك صوامع البيانات وتسهيل عملية تناقل البيانات داخل المؤسسات
التاريخ
9/25/2023 4:20:01 AM
(MENAFN- AETOSWire) أعلنت شركة داوكس الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول تبادل البيانات، اليوم عن إطلاق مركز بيانات الشركات الذي يسمح لكل شركة متعددة الجنسيات ومؤسسة كبيرة بتسريع عملية تبادل البيانات على المستوى الداخلي، وذلك في جميع وحدات الشركة وإداراتها وفروعها. ومن خلال الاعتماد على تقنية تبادل البيانات التي ابتكرتها داوكس، يساهم مركز بيانات الشركات في تعزيز التعاون الحقيقي في مجال البيانات داخل كل منشأة، لتتشكل منظومة داخلية قوية للبيانات، بما يتوافق مع لوائح البيانات وسياسات إدارة البيانات الخاصة بالمؤسسات. يساعد اعتماد مركز بيانات الشركات داخل مؤسسة معيّنة على مشاركة المعلومات، وترشيد عملية استخراج البيانات من مصادرها، كما يعزز الكفاءة التشغيلية في الشركة، ويسهل عملية إدارة تبادل البيانات، ويتيح اتخاذ قرارات أكثر استنارة لتحقيق الغايات المهنية والأهداف الاستراتيجية وتلك المتعلّقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
يوفّر مركز بيانات الشركات، كواحد من حلول تبادل البيانات المستخرجة من مصادر عدة، قيمة بارزة تضاف إلى ما تقدّمه أنسجة البيانات الحالية أو دلائل البيانات. ويسمح لمقدّمي البيانات داخل مؤسسة ما، بنشر منتجات البيانات وتوزيعها والتسويق لها داخليًا في بيئة موثوقة وآمنة ومطابقة للوائح. كما يحدّد مقدمو البيانات من يمكنه الوصول إلى البيانات، ويمنحون ترخيصًا محدّدًا للاستخدام، ويتتبّعون عمليات البيانات، كما يمكنهم تحديد أسعار التحويلات الداخليّة. في الوقت ذاته، يمكن لمحصّلي البيانات داخل المؤسسة نفسها، سواءً أكانوا من الفريق نفسه أو من قسم آخر أو وحدة أعمال مختلفة أو فرع مختلف، داخل البلد نفسه أو من موقع إقليمي مختلف، البحث عن منتجات البيانات واسكتشافها والوصول إليها بسهولة، من خلال تفكيك صوامع البيانات ودعم مشاركة المعرفة عبر الحدود والأقسام المؤسسية مع التحكّم في مستويات الوصول.
يعتمد تصميم مركز بيانات الشركات من داوكس على أحدث التقنيّات مثل البنى الموزّعة والمفتوحة، والمعايير المفتوحة، والهويات السيادية، وإطار الثقة المستمد من مشروع غايا - إكس ، بهدف تكملة أنظمة البيانات الحالية في الشركات الكبيرة وإتاحة التبادل التشغيلي في ما بينها على نحوٍ سلسٍ. على سبيل المثال، تندمج هذه التقنية بسهولة مع تقنية إدارة الهويّة الداخلية، أو تقنية إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)، أو أنسجة البيانات، أو البنى التحتية للتخزين، بهدف توليد قيمة فورية من دون الحاجة إلى حصول عملية تحوّل طويلة الأجل ومكلفة لتكنولوجيا المعلومات.
توفر شركة داوكس لتكنولوجيا تبادل البيانات عناصر الأمن، والامتثال، والثقة، والمرونة، والهندسة المفتوحة للمؤسسات الراغبة في بناء منظومة بيانات قوية وإنجاز عمليات تبادل البيانات في مهلة أدنى وجهد أقل بكثير. كما تتوافق الحلول التي توفرها شركة داوكس لتكنولوجيا تبادل البيانات مع اللوائح المحلية للبيانات مثل GDPR لائحة حماية الأشخاص الطبيعيين في ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية نقلها وقانون إدارة البيانات في أوروبا، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، والقانون العام لحماية البيانات الشخصية في البرازيل.
وقد صرح السيد لوران لافاي، الرئيس التنفيذي المشارك لداوكس، قائلًا: "في عصر القرارات التي تصنع بناءً على البيانات، باتت مراكز البيانات الخاصة بالشركات حلًا مؤثرًا بالنسبة إلى المؤسسات الساعية إلى إطلاق العنان لكامل إمكانات بياناتها على المستوى الداخلي. ومن خلال رعاية التعاون في مجال البيانات، وتفكيك الصوامع، وتسهيل تناقل البيانات، يمكّن مركز البيانات الخاص بالشركات جميع المؤسسات من تحفيز الابتكار، وبلوغ أهداف التخلص من الكربون، وتحقيق الامتياز التشغيلي".
يمكن بسهولة دمج مركز البيانات الخاص بالشركات مع نماذج أخرى لتبادل البيانات، مثل سوق البيانات أو مركز البيانات القطاعية، فيما تستكشف المؤسسات نماذج مختلطة للتكيّف مع الحاجات والمتطلبات المتغيرة لديها على صعيد تبادل البيانات، ما يتيح المرونة في استراتيجيات التعاون الخاصة بالبيانات.
نبذة عن داوكس
داوكس شركة رائدة في مجال تكنولوجيا حلول تبادل البيانات لمشاركة وتوزيع منتجات البيانات، بثقة، لجميع حالات استخدام الأعمال وفقا للوائح البيانات المعمول بها. ومن خلال حل تقنية تبادل البيانات من داوكس ، تقوم المؤسسات بإنشاء أنظمة بيئية للبيانات ومساحات بيانات مثل أسواق البيانات ، مراكز بيانات الشركات و مراكز بيانات الصناعة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية وإزالة الكربون. كما تقف داوكس الحائزة على لقب رائد ة التكنولوجيا من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، خلف مبادرة برنامج دولي للتقييس حول " معاملات البيانات الموثوقة ". تأسست شركة داوكس التي تتخذ من فرنسا مقرا رئيسيا لها، في عام 2015، وهي تعمل على توسيع عملياتها التجارية إلى أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.
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