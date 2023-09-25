شركة داوكس تطلق مركز بيانات الشركات في سبيل تفكيك صوامع البيانات وتسهيل عملية تناقل البيانات داخل المؤسسات

يوفّر مركز بيانات الشركات، كواحد من حلول تبادل البيانات المستخرجة من مصادر عدة، قيمة بارزة تضاف إلى ما تقدّمه أنسجة البيانات الحالية أو دلائل البيانات. ويسمح لمقدّمي البيانات داخل مؤسسة ما، بنشر منتجات البيانات وتوزيعها والتسويق لها داخليًا في بيئة موثوقة وآمنة ومطابقة للوائح. كما يحدّد مقدمو البيانات من يمكنه الوصول إلى البيانات، ويمنحون ترخيصًا محدّدًا للاستخدام، ويتتبّعون عمليات البيانات، كما يمكنهم تحديد أسعار التحويلات الداخليّة. في الوقت ذاته، يمكن لمحصّلي البيانات داخل المؤسسة نفسها، سواءً أكانوا من الفريق نفسه أو من قسم آخر أو وحدة أعمال مختلفة أو فرع مختلف، داخل البلد نفسه أو من موقع إقليمي مختلف، البحث عن منتجات البيانات واسكتشافها والوصول إليها بسهولة، من خلال تفكيك صوامع البيانات ودعم مشاركة المعرفة عبر الحدود والأقسام المؤسسية مع التحكّم في مستويات الوصول.

يعتمد تصميم مركز بيانات الشركات من داوكس على أحدث التقنيّات مثل البنى الموزّعة والمفتوحة، والمعايير المفتوحة، والهويات السيادية، وإطار الثقة المستمد من مشروع غايا - إكس ، بهدف تكملة أنظمة البيانات الحالية في الشركات الكبيرة وإتاحة التبادل التشغيلي في ما بينها على نحوٍ سلسٍ. على سبيل المثال، تندمج هذه التقنية بسهولة مع تقنية إدارة الهويّة الداخلية، أو تقنية إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)، أو أنسجة البيانات، أو البنى التحتية للتخزين، بهدف توليد قيمة فورية من دون الحاجة إلى حصول عملية تحوّل طويلة الأجل ومكلفة لتكنولوجيا المعلومات.

توفر شركة داوكس لتكنولوجيا تبادل البيانات عناصر الأمن، والامتثال، والثقة، والمرونة، والهندسة المفتوحة للمؤسسات الراغبة في بناء منظومة بيانات قوية وإنجاز عمليات تبادل البيانات في مهلة أدنى وجهد أقل بكثير. كما تتوافق الحلول التي توفرها شركة داوكس لتكنولوجيا تبادل البيانات مع اللوائح المحلية للبيانات مثل GDPR لائحة حماية الأشخاص الطبيعيين في ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية نقلها وقانون إدارة البيانات في أوروبا، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، والقانون العام لحماية البيانات الشخصية في البرازيل.

وقد صرح السيد لوران لافاي، الرئيس التنفيذي المشارك لداوكس، قائلًا: "في عصر القرارات التي تصنع بناءً على البيانات، باتت مراكز البيانات الخاصة بالشركات حلًا مؤثرًا بالنسبة إلى المؤسسات الساعية إلى إطلاق العنان لكامل إمكانات بياناتها على المستوى الداخلي. ومن خلال رعاية التعاون في مجال البيانات، وتفكيك الصوامع، وتسهيل تناقل البيانات، يمكّن مركز البيانات الخاص بالشركات جميع المؤسسات من تحفيز الابتكار، وبلوغ أهداف التخلص من الكربون، وتحقيق الامتياز التشغيلي".

يمكن بسهولة دمج مركز البيانات الخاص بالشركات مع نماذج أخرى لتبادل البيانات، مثل سوق البيانات أو مركز البيانات القطاعية، فيما تستكشف المؤسسات نماذج مختلطة للتكيّف مع الحاجات والمتطلبات المتغيرة لديها على صعيد تبادل البيانات، ما يتيح المرونة في استراتيجيات التعاون الخاصة بالبيانات.

نبذة عن داوكس

داوكس شركة رائدة في مجال تكنولوجيا حلول تبادل البيانات لمشاركة وتوزيع منتجات البيانات، بثقة، لجميع حالات استخدام الأعمال وفقا للوائح البيانات المعمول بها. ومن خلال حل تقنية تبادل البيانات من داوكس ، تقوم المؤسسات بإنشاء أنظمة بيئية للبيانات ومساحات بيانات مثل أسواق البيانات ، مراكز بيانات الشركات و مراكز بيانات الصناعة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية وإزالة الكربون. كما تقف داوكس الحائزة على لقب رائد ة التكنولوجيا من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، خلف مبادرة برنامج دولي للتقييس حول " معاملات البيانات الموثوقة ". تأسست شركة داوكس التي تتخذ من فرنسا مقرا رئيسيا لها، في عام 2015، وهي تعمل على توسيع عملياتها التجارية إلى أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

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