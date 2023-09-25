الكشف عن سبع اختراعات ستغير قواعد اللعبة في الموسم الخامس عشر من برنامج نجوم العلوم

بعد مرور ثلاث جولات تكللت باختيار المتنافسين، سينتقل المبتكرون السبعة المتبقين الى مرحلة "إثبات الفكرة" التي تتجسد في تحويل فكرتهم الى نموذج أولي، وذلك للتنافس على الفوز باللقب في الموسم الخامس عشر من برنامج "نجوم العلوم". ستكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة لكونها ستبرز مدى قدرات المشاركين ومعرفتهم العلمية وأساليبهم في التعاون مع الخبراء والمختصين، وكيفية عرض أفكارهم العلمية أمام لجنة التحكيم.

يوفر البرنامج التعليمي والترفيهي لمؤسسة قطر "نجوم العلوم" للمبتكرين العرب منصّة جيدة من أجل تحويل ابتكاراتهم من أفكار إلى حلول ملموسة، وذلك تحت اشراف ودعم مجموعة من المرشدين ذوي الخبرة. في هذا الموسم، يهدف المشاركون الى توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي بغية العمل على تطوير ابتكارات وأجهزة صحية في شقيها البشري والحيواني.

وفي هذا الصدد، قام محمد إسحق حسن جامع من السودان بعرض ابتكاره، وهو مُجبّر ذكي للعظام المكسورة، تمّ تزويده بأجهزة استشعار مختلفة من شأنها أن تراقب عملية التئام العظام والألم والقياسات الحيوية الأخرى.

من جانبه، كشف علي مجدي محمد من مصر عن مشروعه الابتكاري، الذي يتمثّل في مُسيّرة بحرية للإنقاذ، والتي جرى تصميمها لأجل المساعدة على انقاذ حياة مرتادي البحر، مع الحرص في نفس الوقت على الحفاظ على البيئة بفضل خلوّ المسيّرة البحرية من مادة الكربون.

وفي نفس السياق وبالحديث عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية الصحية، يعكف سعيد الزهران من لبنان على اختراع أنف إلكتروني بإمكانه التنبؤ بنوبات الصرع، وإخطار المريض قبل حدوث مثل هذه الحالة. أمّا عبد الله الحاج سليمان من سوريا، وهو طالب ببرنامج الدكتوراه بجامعة حمد بن خليفة، فقد ابتكر طريقة جديدة للتخفيف من الضرر البيئي الناجم عن التخلص من مصل اللبن من قبل شركات الألبان والاستفادة منه لإنتاج وقود الإيثانول. من خلال اختراعه هذا، يسعى عبد الله إلى إثبات أن تخمير اللاكتوز في مصل اللبن ينتج خميرة بمقدورها أن تتحمل الإيثانول وتسهم في إنتاج مصدر حيوي للطاقة.

وبالنسبة لمحمد لعواشرية من الجزائر، وعامر مطر جبر مطر العنزي من البحرين، فإن اهتماماتهما ترتكز على الحياة الحيوانية، وهو ما يظهر جليًّا من خلال المشروع الذي تقدم به كل واحد منهما. فقد ابتكر محمد لعواشرية رباطًا ذكيًا لمراقبة صحة الأبقار، مزوّدًا بأجهزة استشعار الايقاع، وهو جهاز تحكّم دقيق يستخدم أدوات اتصال لاسلكية لرصد الإشارات الحيوية من الأبقار، وهذا الابتكار يهدف الى حماية الأطباء البيطريين والماشية السليمة من العوامل المسبّبة للأمراض المتأتّية من الحيوانات المريضة. أما عامر العنزي، فابتكر نظامًا آليًا لتدريب الصقور، بما سيُسهم في أتمتة هذه الرياضة مع تعزيز قدرة الصقور على التحمل أثناء التدريب.

ومن جانبه، يسعى محمد عباس البومجداد، وهو مهندس ميكانيكي سعودي، إلى إحداث ثورة في معايير السلامة في مواقع الانشاءات، وذلك من خلال الروبوت المتسلق لمعاينة تصدع الأبنية، من أجل أجراء اختبارات السلامة.

يتم تصوير الموسم الخامس عشر من البرنامج التلفزيوني في استوديوهات "نجوم العلوم" داخل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو في مؤسسة قطر، وشريكتها في تنمية مجالات البحوث والتطوير والابتكار – وقد أنشأ البرنامج التلفزيوني شبكة تواصل بين الشراكات المحلية والدولية، الأمر الذي بدوره أسهم في نجاحه.

لا يزال أعضاء مجتمع الخريجين الموسّع يعودون إلى البرنامج التلفزيوني كضيوف لجنة التحكيم وكمدربين، ومن بينهم سيفاك بابيكيان، الذي توّج بالمركز الثالث في الموسم الثامن لبرنامج "نجوم العلوم"، حيث عاد كمدرّب في هندسة الميكاترونكس. وفي هذا السياق، قال سيفاك: "كان برنامج "نجوم العلوم" بالنسبة لي رحلة تحويلية، ويسعدني أن أكون جزءًا من هذا المجتمع، وأن أقدّم دعمي من خلال مشاركة تجاربي، تمامًا كما تعلّمت ممن سبقوني ".

لطالما كان خالد الجميلي مقدّم "نجوم العلوم" جزءًا لا يتجزّأ من البرنامج التلفزيوني منذ البداية؛ وتعليقًا على هذه الرحلة، قال خالد: "أن أكون جزءًا من البرنامج التلفزيوني منذ بدايته وحتى الموسم الحالي، أمر يشعرني بالفخر والرضا وبحجم المسؤولية، وبالتالي، فأن تكون شاهد عيان على شغف مشتركي هذا الموسم بالتميز العلمي أمر ملهم جدّا، وأنا متأكد أن البرنامج التلفزيوني سيواصل التأثير بشكل إيجابي في منطقتنا وخارجها."

سيُبثّ برنامج "نجوم العلوم" كل يوم جمعة وسبت، ابتداءً من يوم 08 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2023 على خمس قنوات عربية في المنطقة وعبر الإنترنت.

يرجى زيارة دليل البثّ للقنوات والتوقيت على:

نبذة عن برنامج " نجوم العلوم":

على مدى 15 عامًا من النجاح، عزّز "نجوم العلوم" - وهو برنامج رائد في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر التي تندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي – مكانته على رأس البرامج التي تروم تمكين المبتكرين من مختلف البلدان العربية من تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول ملموسة، بما يرسي ثقافة الابتكار بين أوساط الشباب العربي. فعلى مدى مساره التي انطلق منذ عام 2009، أسهم البرنامج في تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس وأساليب حياتهم، وكذلك في تطوير فرص اقتصادية لأفراد مجتمعاتهم وتعزيز التنمية المستدامة.

يقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعًا بتطوير وعرض حلولهم عبر تجارب علمية، ضمن مساحة ابتكار مشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ والاستفادة من الإرشاد والدعم الذي يقدمه فريق من المهندسين ذوي الخبرة ومطوري المنتجات.

في كل أسبوع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم وانتقاء مشاريع المبتكرين الواعدين ونماذجهم الأولية من خلال جولات الاختبار، ليتم في نهاية المطاف الإبقاء على ثلاثة مرشحين من أجل التنافس على اللقب والجائزة الكبرى. تعتمد التصفيات على مداولات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت لتحديد الفائزين بالمركز الأول والثاني في كل موسم.

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان:

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

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