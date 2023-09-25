إل جي تُعزز حلول الهواء من خلال إطلاق حزمة العاكس الفردية في قطر

كما تعد حزمة العاكس الفردية من إل جي أول مضخة حرارية 25RT في العالم، وتوفر أداءً فعالاً مع سهولة الوصول إلى الخدمة ومحرك مروحة الدفع المباشر لسهولة الإعداد. ومع ذلك، تبقى الكفاءة عنصراً أساسياً مع حزمة العاكس الفردية من إل جي، وذلك بفضل الضاغط العاكس الذي يعمل على تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز متانة وموثوقية الضاغط، مما يُعطي نتيجة أفضل وميزة التعديل بما يناسب البيئة المحيطة، لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استهلاك الطاقة.‏

وتتميز حزمة العاكس الفردية من إل جي بقدرتها على التدفئة والتبريد، لذا فهي مناسبة للبيئات المختلفة، دون الحاجة إلى سخان إضافي. وهذا بدوره سيوفر في الطاقة ويقلل في التكاليف الإجمالية. كما تأتي مزودة بتقنية التحكم بالاستشعار المزدوج، والتي يمكنها استشعار الرطوبة ودرجة الحرارة من أجل تشغيل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. فمثلاً، خلال أيام الصيف ذات الرطوبة العالية، يتم تفريغ الهواء البارد للتخلص السريع من الحرارة الكامنة. أما في أيام الصيف الجافة ذات الرطوبة المنخفضة، فيتم تفريغ هواء أكثر اعتدالاً لجعل الغرفة أقل جفافاً. كما تأتي مع عدد كبير من الميزات الإضافية بما في ذلك محرك مروحة الدفع المباشر ونظام تعديل مبسط عن بعد.

كما أن هناك ميزة أساسية أُخرى للمضخة الحرارية 25RT لحزمة العاكس الفردية ‏وهي الصيانة، حيث صُممت لتكون بسيطة وفعّالة في ذات الوقت. على سبيل المثال، تستخدم هيكلاً محسناً بأبواب مفصلية، مما يقلل من وقت التركيب والصيانة، بينما يعمل الفلتر المنزلق على تبسيط عملية الصيانة وإطالة عمر المنتج. أما الفلتر السابق فيمكن غسله بسهول من خلال التنظيف السريع بالماء فقط.‏

يُضاف إلى كل هذه المميزات وصلة أنابيب قابلة للتحويل تسمح بسهولة التركيب في اتجاهات مختلفة وفي مواقع مختلفة مع الحفاظ على ذات الأداء العالي. بدوره، يضمن المبادل الحراري Ocean Black Fin أيضاً أداءً عالياً في البيئات المُسببة للتآكل مثل المناطق الملوثة أو الرطبة، بفضل مقاومته العالية للتآكل. ‎

حول ذلك، علّق السيد جاي وون يو – المدير العام لحلول الهواء في إل جي بمنطقة الخليج ‏ بالقول : "لم تكن وحدات مكيفات الباكيج خياراً شائعاً على الإطلاق بين وحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء سابقاً، لكن مع التزام إل جي تجاه عملائها بتوفير منتجات فعّالة ومتينة، نفخر بالإعلان عن توفير تشكيلة مكيفات الباكيج في قطر".

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لمحة عن شركة "إل جي لحلول الهواء "

تعد شركة "إل جي للأجهزة المنزلية وحلول الهواء" رائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية، وحلول المنزل الذكي، وأنظمة جودة الهواء، بالإضافة إلى المنتجات المبتكرة التي تتضمّن الذكاء الاصطناعي. وفيما تبتكر الشركة الحلول المتكاملة للمنزل عبر تقنياتها الأساسية الرائدة في السوق، تلتزم الشركة أيضًا بتوفير نوعية حياة أفضل للمستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بدقّة، والأجهزة المنزلية ومنتجات حلول الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .