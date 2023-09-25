إل جي تُعزز حلول الهواء من خلال إطلاق حزمة العاكس الفردية في قطر

إل جي تُعزز حلول الهواء من خلال إطلاق حزمة العاكس الفردية في قطر
التاريخ
9/25/2023 4:19:59 AM
(MENAFN- AETOSWire) أعلنت شركة إل جي الكترونيكس مؤخراً أن حزمة العاكس الفردية، المضخة الحرارية 25RT، ستكون متوفرة رسمياً في قطر، حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية التوسع الإقليمي للعلامة التجارية الرائدة. ونظراً للحالة المناخية المتقلبة في البلاد، تعد حزمة العاكس الفردية (أو مكيفات الباكيج) مثالية للمنطقة، حيث توفر الهواء البارد في الصيف والهواء الدافئ خلال الشتاء.
كما تعد حزمة العاكس الفردية من إل جي أول مضخة حرارية 25RT في العالم، وتوفر أداءً فعالاً مع سهولة الوصول إلى الخدمة ومحرك مروحة الدفع المباشر لسهولة الإعداد. ومع ذلك، تبقى الكفاءة عنصراً أساسياً مع حزمة العاكس الفردية من إل جي، وذلك بفضل الضاغط العاكس الذي يعمل على تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز متانة وموثوقية الضاغط، مما يُعطي نتيجة أفضل وميزة التعديل بما يناسب البيئة المحيطة، لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استهلاك الطاقة.
وتتميز حزمة العاكس الفردية من إل جي بقدرتها على التدفئة والتبريد، لذا فهي مناسبة للبيئات المختلفة، دون الحاجة إلى سخان إضافي. وهذا بدوره سيوفر في الطاقة ويقلل في التكاليف الإجمالية. كما تأتي مزودة بتقنية التحكم بالاستشعار المزدوج، والتي يمكنها استشعار الرطوبة ودرجة الحرارة من أجل تشغيل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. فمثلاً، خلال أيام الصيف ذات الرطوبة العالية، يتم تفريغ الهواء البارد للتخلص السريع من الحرارة الكامنة. أما في أيام الصيف الجافة ذات الرطوبة المنخفضة، فيتم تفريغ هواء أكثر اعتدالاً لجعل الغرفة أقل جفافاً. كما تأتي مع عدد كبير من الميزات الإضافية بما في ذلك محرك مروحة الدفع المباشر ونظام تعديل مبسط عن بعد.
كما أن هناك ميزة أساسية أُخرى للمضخة الحرارية 25RT لحزمة العاكس الفردية وهي الصيانة، حيث صُممت لتكون بسيطة وفعّالة في ذات الوقت. على سبيل المثال، تستخدم هيكلاً محسناً بأبواب مفصلية، مما يقلل من وقت التركيب والصيانة، بينما يعمل الفلتر المنزلق على تبسيط عملية الصيانة وإطالة عمر المنتج. أما الفلتر السابق فيمكن غسله بسهول من خلال التنظيف السريع بالماء فقط.
يُضاف إلى كل هذه المميزات وصلة أنابيب قابلة للتحويل تسمح بسهولة التركيب في اتجاهات مختلفة وفي مواقع مختلفة مع الحفاظ على ذات الأداء العالي. بدوره، يضمن المبادل الحراري Ocean Black Fin أيضاً أداءً عالياً في البيئات المُسببة للتآكل مثل المناطق الملوثة أو الرطبة، بفضل مقاومته العالية للتآكل.
حول ذلك، علّق السيد جاي وون يو – المدير العام لحلول الهواء في إل جي بمنطقة الخليج بالقول : "لم تكن وحدات مكيفات الباكيج خياراً شائعاً على الإطلاق بين وحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء سابقاً، لكن مع التزام إل جي تجاه عملائها بتوفير منتجات فعّالة ومتينة، نفخر بالإعلان عن توفير تشكيلة مكيفات الباكيج في قطر".
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لمحة عن شركة "إل جي لحلول الهواء "
تعد شركة "إل جي للأجهزة المنزلية وحلول الهواء" رائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية، وحلول المنزل الذكي، وأنظمة جودة الهواء، بالإضافة إلى المنتجات المبتكرة التي تتضمّن الذكاء الاصطناعي. وفيما تبتكر الشركة الحلول المتكاملة للمنزل عبر تقنياتها الأساسية الرائدة في السوق، تلتزم الشركة أيضًا بتوفير نوعية حياة أفضل للمستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بدقّة، والأجهزة المنزلية ومنتجات حلول الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .
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