سال تجمع 2.54 مليار ريال في طرحها الأولي

سال تجمع 2.54 مليار ريال في طرحها الأولي
التاريخ
9/25/2023 4:17:49 AM
(MENAFN- Al Watan) في طرحها الأولي قد تجمع شركة الشحن السعودية سال للخدمات اللوجستية ما يصل إلى 2.54 مليار ريال (678 مليون دولار) وذلك بعد أن كشفت الشركة عن نطاق سعري استرشادي يوم الاثنين وفقا لوكالة "رويترز".
وشركة سال للخدمات اللوجستية مملوكة بنسبة 70% لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) و30% لشركة ترابوت لخدمات الشحن الجوي المحدودة.
وتطرح السعودية وشركة ترابوت بشكل مشترك حصة قدرها 30% في شركة SAL Logistics، والتي تتكون من 24 مليون سهم عادي.
وقالت SAL Logistics إن النطاق السعري تم تحديده عند 98 ريالا (26.13 دولارا) إلى 106 ريالات للسهم.
ومن المتوقع أن يتراوح حجم الطرح بين 2.35 مليار ريال و2.54 مليار ريال، مما يعني أن القيمة السوقية للإدراج تبلغ 7.84 مليار ريال إلى 8.48 مليار ريال.
كما تعمل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي وحيد ومدير دفاتر ومنسق عالمي ومدير رئيسي وضامن تغطية.
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