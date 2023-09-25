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KPMG تراهن على الذكاء الاصطناعي بمبلغ 2 مليار دولار

9/25/2023 4:17:49 AM
(MENAFN- Al Watan) تعمل شركة KPMG، إحدى أكبر شركات المحاسبة والاستشارات في العالم، على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في العمل - ومع وجود 265 ألف موظف في 143 دولة ومنطقة، و ذلك يعد واحدًا من أكبر العلامات حتى الآن على مدى سرعة انتشار التكنولوجيا.
وتراهن الشركة على أن عملائها يتطلعون بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم في مجالات مثل إدارة سلاسل التوريد وتحسين دفاعات الأمن السيبراني الخاصة بهم.
وبموجب شراكة جديدة مع مايكروسوفت، ستستثمر شركة KPMG مبلغ 2 مليار دولار على مدار خمس سنوات في عمل مشترك، حسبما صرح كارل كاراندي، نائب الرئيس لشركة KPMG الاستشارية. بينما لم تحدد مايكروسوفت حجم الاستثمار من جانبها في هذا العمل.
وقال كاراندي إنه من خلال الشراكة، إن الشركتان تخططان لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية بشكل مشترك لموظفي وعملاء شركة KPMG.
تابع "أعتقد أن بعض الطرق التقليدية لممارسة الأعمال التجارية وتنفيذ الخدمات ستصبح قديمة".
ويوضح كاراندي على سبيل المثال، أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد الشركات على استخدام معلومات مثل اتجاهات السوق وبيانات المبيعات لمعرفة كيفية تخزين المنتجات بحيث يلبي مخزونها الطلبات. وقال: "يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تحليل البيانات التاريخية، وتحديد الأنماط، واكتشاف الارتباطات التي قد لا تكون واضحة للمحللين البشريين".
وعلى جبهة الدفاع عن الأمن السيبراني، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في تفسير مجموعة من البيانات لتوفير معلومات أسرع حول التهديدات المحتملة وكيفية الرد عليها.
وتقدم شركة KPMG المشورة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات الطاقة والحكومات المحلية في جميع أنحاء العالم والشركات في مختلف الصناعات.
وقال كاراندي إن موظفي الشركة في الولايات المتحدة يستخدمون بالفعل أدوات دردشة الذكاء الاصطناعي، والتي تم تطويرها باستخدام تقنية OpenAI، لأداء مهام مثل صياغة المحتوى، وإنشاء التعليمات البرمجية، وتلخيص المستندات.
وأكد إن استخدام الشركة للذكاء الاصطناعي لم يؤد إلى تسريح العمال حتى الآن. وكانت شركة KPMG قد قالت إنها تخطط للتخلي عن 5٪ من موظفيها في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت رويترز في يونيو (حزيران)، لكن كاراندي أخبر موقع Insider أن الذكاء الاصطناعي "لم يلعب دورًا في ذلك على الإطلاق".
وقال إن الاعتبارات المستقبلية للتوظيف في أدوار معينة في البرمجة والكتابة والبحث قد تتغير. وتابع: "نحن مستمرون في النمو، وسيكون لدينا المزيد من المحترفين، لكن سيكون لديهم مستوى مختلف من الفطنة التقنية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي وChatGPT والأدوات الأخرى".

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