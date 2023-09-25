جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة تطلق 93 فعالية احتفالا باليوم الوطني

جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة تطلق 93 فعالية احتفالا باليوم الوطني
التاريخ
9/25/2023 4:17:49 AM
(MENAFN- Al Watan) تستعد جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة لإطلاق حملتها احتفالا باليوم الوطني للمملكة تحت شعار (٩٣ في ٩٣)، والتي سوف تنفذ الجمعية خلالها ٩٣ فعالية في ٩٣ موقعا مختلفا من خلال فروعها ومراكزها المنتشرة في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف.
ونظمت الجمعية عددا من ورش العمل واللقاءات لإعداد مبادرات وفعاليات مميزة هذا العام تتيح لأهالي الأحياء الاحتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة، والتعبير عن مشاعرهم وفرحتهم في ذكرى هذا اليوم الغالي على قلوب الجميع.
وتُعنى جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة بتنمية الإنسان والمكان من خلال مراكز اجتماعية متخصصة لتحسين جودة الحياة، وتعتمد في تحقيق أهدافها على إنشاء مقرات متكاملة في الأحياء تكون بمثابة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، كما تهدف إلى نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة، وتنمية قيم التواصل، والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية.
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