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جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة تطلق 93 فعالية احتفالا باليوم الوطني

9/25/2023 4:17:49 AM
(MENAFN- Al Watan) تستعد جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة لإطلاق حملتها احتفالا باليوم الوطني للمملكة تحت شعار (٩٣ في ٩٣)، والتي سوف تنفذ الجمعية خلالها ٩٣ فعالية في ٩٣ موقعا مختلفا من خلال فروعها ومراكزها المنتشرة في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف.
ونظمت الجمعية عددا من ورش العمل واللقاءات لإعداد مبادرات وفعاليات مميزة هذا العام تتيح لأهالي الأحياء الاحتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة، والتعبير عن مشاعرهم وفرحتهم في ذكرى هذا اليوم الغالي على قلوب الجميع.
وتُعنى جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة بتنمية الإنسان والمكان من خلال مراكز اجتماعية متخصصة لتحسين جودة الحياة، وتعتمد في تحقيق أهدافها على إنشاء مقرات متكاملة في الأحياء تكون بمثابة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، كما تهدف إلى نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة، وتنمية قيم التواصل، والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية.

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