تدعم بورصة العملات المشفرة المدرجة "Evadore" مستقبلًا مستدامًا من خلال ReFi

(MENAFN
- B2Press Online PR Service) تمت إضافة مشروع "Evadore Regenerative Finance (ReFi)" الذي يهدف إلى تقدم الطاقة المتجددة العالمية مع عروض مثل Eva Chain، وEvaStore، وEvaPay، وGreenWallet، وEvaForest، وCarbonEva إلى البورصات الرئيسية للعملات المشفرة حول العالم اليوم.
إسطنبول — الآن تمت إضافة "Evadore"، نظام الشبكة المالية المتجددة المحورية من "EvaLabs"، إلى البورصات الرائدة للعملات المشفرة مثل وLbank وBitmart وP2PB2B وXT. تهدف النظام إلى توحيد رواد الشبكة، والشركات الناشئة، والمجتمعات من خلال تقنيات الشبكة الصديقة للبيئة التي تسعى إلى عالم أكثر استدامة.
في تحليل الرموز الاقتصادية، تُشير الورقة البيضاء لـ "Evadore" إلى أن 39.045% من الإمداد الأولي الإجمالي تم بيعها في العرض الأولي للصرف. وتم تخصيص النسب المتبقية على النحو التالي: 4% للتسويق، 3% للهبوط الجوي، 7.5% لجوائز الاستثمار، و16% تم حجزها لمؤسسة "Evadore".
حل الشبكة لانبعاثات الكربون
تدعو "Evadore"، وهي مبادرة مبنية على "EvaChain" من قِبل "EvaLabs"، إلى تطبيق مبادئ ReFi المركزة على الاستدامة والعدالة الاجتماعية ورعاية البيئة على أنظمة الشبكة المالية. وأبرز مدير معلومات "EvaLabs"، إسياه كارجو، الحاجة الملحة للتغيير، مشيرًا إلى أن "87% من الطاقة التي تستخدمها تقنيات الشبكة تأتي من مصادر غير متجددة".
الاستثمار في الطاقة المتجددة
تكشف الوثيقة التقنية للمشروع عن خطط لنظام مالي يتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري نحو الاستدامة. ستذهب إيرادات نظام "Evadore" نحو التخفيف من انبعاثات الكربون، وتمويل المشاريع المحورية حول الطاقة المائية والطاقة الشمسية والطاقة الرياحية بشكل خاص. كما أشار إسياه كارجو إلى خطط لـ "Evadore" لتسهيل المبادرات التي تعوض انبعاثات الكربون ومكافحة التجريف من خلال الحصول على ائتمانات الكربون عبر مؤسسة "Evadore".
النظام الشامل أكثر من مجرد محفظة
يوفر نظام "EvaLabs" للتمويل المتجدد مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية المستدامة. تشمل هذه Eva Chain، وEvaStore، وEvaPay، وGreenWallet، وEvaForest، وCarbonEva. وأكد إسياه كارجو على التزام "Evadore" بنظام متوازن، قائلاً: "تدعو
Evadore العالم إلى مستقبل خالي من الكربون من خلال حلها القائم على الشبكة العالمية المتوازنة من الكربون."
للاتصال: إسياه كارجو، Isiah.cargo@evadore.io
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