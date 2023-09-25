SWI Swissinfo.Ch تفوز بجائزة التأثير الاجتماعي من المؤتمر الدولي للبث الإذاعي

SWI Swissinfo.Ch تفوز بجائزة التأثير الاجتماعي من المؤتمر الدولي للبث الإذاعي
التاريخ
9/25/2023 3:12:22 AM
(MENAFN- Swissinfo)
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SWI swissinfo.chが「IBCソーシャルインパクト賞」を受賞 Italiano
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SWI swissinfo.ch premiato con il "Social Impact Award"
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منذ عام 2022، بدأت SWI swissinfo.ch، الخدمة الدولية لهيئة الإذاعة السويسرية (SBC) والمتاحة بعشر لغات، في التخلّي عن استخدام صيغة المذكر التعميمي. ويتم تقييم استخدام اللغة الشاملة بشكل دوري؛ وكذلك الشأن بالنسبة لجميع النصوص والصور المنشورة بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين. حيث تسترشد SWI swissinfo.ch بمشروع "المساواة 50:50" الذي أطلقته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في عام 2017.
ومنح المؤتمر الدولي للبث الإذاعي (IBC) جائزةَ التأثير الاجتماعي لـ SWI swissinfo.ch في فئة التنوع والشمول لالتزامها في هذا المجال. حيث أٌقيم حفل توزيع الجوائز يوم 17 سبتمبر في مدينة أمستردام بهولندا خلال الدورة السادسة والخمسين لمعرض صناعة الإعلام والترفيه والتكنولوجيا."التقارير الصحفية عن سويسرا غير ممكنة دون التنوع"
تقول جو فاهي، رئيسة التنسيقات والتوزيع في SWI swissinfo.ch إنّ: " هذه الجائزة تجعلني سعيدة حقًا، فهي تقدير لسنوات العمل الشاق الذي بذلناه في هذا المشروع. وقد تطلّب ذلك قدرًا كبيرًا من التغيير من قبل فِرق العمل متعدّدة اللغات والثقافات."
وترى المديرة لاريسا إم بيلر أن استخدام اللغة الشاملة وتعزيزها واجب على جميع المؤسسات الإعلامية، وأنّ وسائل الإعلام العمومية تلعب دورًا رئيسيًا في هذا الصدد: "باعتبارنا وسيلة إعلامية دولية، فإننا نتحمل أيضاً مسؤولية في كيفية تعامل وسائل الإعلام مع التنوع في اللغة. مهمتنا هي تقديم تقارير عن المجتمع ككل. بالنسبة لسويسرا، هذا الأمر غير ممكن دون التنوع".مكافحة الصور النمطية والتمثيل الضعيف
لدى محتوى وسائل الإعلام ولغتها تأثيرٌ على المجتمع، بما في ذلك أنماط التفكير والسلوك. وتعني اللغة الشاملة أكثرَ من مجرد "نوع الجنس". ودون الوعي بالشمولية، تصبح المجموعات السكانية غير مرئية أو ممثلة تمثيلا ناقصًا أو مشوّهاً. وقد يؤدي ذلك إلى نشر الصور النمطية والعنصرية والتمييز.
أمّا على الصعيد العالمي، فما تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ضعيفاً إلى حد كبير في التقارير الإعلامية. وتتراوح نسبة الذكور إلى النساء من 80% إلى 20%. وبالنسبة لسويسرا، يبلغ متوسط تمثيل المرأة حوالي 23% (Fög/IKMZ, 2021)، مع اختلاف الحصص حسب الموضوع والوسيلة الإعلامية.
ترجمة: مي المهدي
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