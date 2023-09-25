SWI Swissinfo.Ch تفوز بجائزة التأثير الاجتماعي من المؤتمر الدولي للبث الإذاعي

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منذ عام 2022، بدأت SWI swissinfo.ch، الخدمة الدولية لهيئة الإذاعة السويسرية (SBC) والمتاحة بعشر لغات، في التخلّي عن استخدام صيغة المذكر التعميمي. ويتم تقييم استخدام اللغة الشاملة بشكل دوري؛ وكذلك الشأن بالنسبة لجميع النصوص والصور المنشورة بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين. حيث تسترشد SWI swissinfo.ch بمشروع "المساواة 50:50" الذي أطلقته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في عام 2017.

ومنح المؤتمر الدولي للبث الإذاعي (IBC) جائزةَ التأثير الاجتماعي لـ SWI swissinfo.ch في فئة التنوع والشمول لالتزامها في هذا المجال. حيث أٌقيم حفل توزيع الجوائز يوم 17 سبتمبر في مدينة أمستردام بهولندا خلال الدورة السادسة والخمسين لمعرض صناعة الإعلام والترفيه والتكنولوجيا.

تقول جو فاهي، رئيسة التنسيقات والتوزيع في SWI swissinfo.ch إنّ: " هذه الجائزة تجعلني سعيدة حقًا، فهي تقدير لسنوات العمل الشاق الذي بذلناه في هذا المشروع. وقد تطلّب ذلك قدرًا كبيرًا من التغيير من قبل فِرق العمل متعدّدة اللغات والثقافات."

وترى المديرة لاريسا إم بيلر أن استخدام اللغة الشاملة وتعزيزها واجب على جميع المؤسسات الإعلامية، وأنّ وسائل الإعلام العمومية تلعب دورًا رئيسيًا في هذا الصدد: "باعتبارنا وسيلة إعلامية دولية، فإننا نتحمل أيضاً مسؤولية في كيفية تعامل وسائل الإعلام مع التنوع في اللغة. مهمتنا هي تقديم تقارير عن المجتمع ككل. بالنسبة لسويسرا، هذا الأمر غير ممكن دون التنوع".

لدى محتوى وسائل الإعلام ولغتها تأثيرٌ على المجتمع، بما في ذلك أنماط التفكير والسلوك. وتعني اللغة الشاملة أكثرَ من مجرد "نوع الجنس". ودون الوعي بالشمولية، تصبح المجموعات السكانية غير مرئية أو ممثلة تمثيلا ناقصًا أو مشوّهاً. وقد يؤدي ذلك إلى نشر الصور النمطية والعنصرية والتمييز.

أمّا على الصعيد العالمي، فما تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ضعيفاً إلى حد كبير في التقارير الإعلامية. وتتراوح نسبة الذكور إلى النساء من 80% إلى 20%. وبالنسبة لسويسرا، يبلغ متوسط تمثيل المرأة حوالي 23% (Fög/IKMZ, 2021)، مع اختلاف الحصص حسب الموضوع والوسيلة الإعلامية.

ترجمة: مي المهدي

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