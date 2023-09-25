المركزي يطرح صكوكا لشركة الكهرباء الوطنية بـ 120 مليون دينار



وطرح البنك الشريحة ضمن برنامج الشركة لإصدار الصكوك للعام 2023 بصيغة عقد "المرابحة للآمر بالشراء" بالمزاد اليوم الاثنين، بأجل مدته 3 سنوات تستحق في 26 أيلول 2026.



وأشار إلى أن العائد (نسبة المرابحة) من الشريحة هو 6% سنويا، فيما بين أن تاريخ التسوية للمزاد سيكون يوم غدٍ الثلاثاء 26 أيلول الحالي.

