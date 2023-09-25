المركزي يطرح صكوكا لشركة الكهرباء الوطنية بـ 120 مليون دينار
التاريخ
9/25/2023 3:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي الأردني، عن طرحه صكوكا لشركة الكهرباء الوطنية، ضمن الشريحة الرابعة من الإصدار السادس، بقيمة 120 مليون دينار.
وطرح البنك الشريحة ضمن برنامج الشركة لإصدار الصكوك للعام 2023 بصيغة عقد "المرابحة للآمر بالشراء" بالمزاد اليوم الاثنين، بأجل مدته 3 سنوات تستحق في 26 أيلول 2026.
وأشار إلى أن العائد (نسبة المرابحة) من الشريحة هو 6% سنويا، فيما بين أن تاريخ التسوية للمزاد سيكون يوم غدٍ الثلاثاء 26 أيلول الحالي.
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