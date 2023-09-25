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المركزي يطرح صكوكا لشركة الكهرباء الوطنية بـ 120 مليون دينار

9/25/2023 3:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي الأردني، عن طرحه صكوكا لشركة الكهرباء الوطنية، ضمن الشريحة الرابعة من الإصدار السادس، بقيمة 120 مليون دينار.


وطرح البنك الشريحة ضمن برنامج الشركة لإصدار الصكوك للعام 2023 بصيغة عقد "المرابحة للآمر بالشراء" بالمزاد اليوم الاثنين، بأجل مدته 3 سنوات تستحق في 26 أيلول 2026.


وأشار إلى أن العائد (نسبة المرابحة) من الشريحة هو 6% سنويا، فيما بين أن تاريخ التسوية للمزاد سيكون يوم غدٍ الثلاثاء 26 أيلول الحالي.


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