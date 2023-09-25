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وائل جسار ينجو وعائلته من الموت - تفاصيل

9/25/2023 3:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- روى الفنان وائل جسار تفاصيل نجاته هو وأسرته من الموت بسبب إطلاق رصاص في حفل زفاف أثناء زيارته لوالده ووالدته.


ونشر وائل فيديو عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وقال من خلاله: "امبارح أنا طلعت على منطقتي لأزور الوالد والوالدة قعدت برة في الاستراحة وكان في عرس، كلنا بنعرف ابتهاجًا بالعرس بيقوصوا، هذه الرصاصة كانت يا قتلتني يا قتلت الوالدة يا قتلت مرتي أو أخي".


وتابع وائل جسار: "إلى متى نضل هيك مستخفين بصحة الناس وحياة الناس، ابتهاجكم بيكون بالورد والفرح بس ما يكون في رصاص".


وتابع: "أرجوكم ما تستخدموا الرصاص، لو واحد ماشي على الطريق هتقتله هالرصاصة، بكل محبة بقولكم بلاها قصة الرصاص، لأن كان ممكن أخسر حياتي أنا أو مرتي أو أمي أو أخي، لو بدنا نفرح، نفرح بالورد والسعادة مش بهيك شي".

مصراوي

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