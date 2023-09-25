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الجيش الأوكراني: محطة أوديسا البحرية مدمرة عمليا

9/25/2023 3:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الجيش الأوكراني أن المحطة البحرية ومخزنا للحبوب في مدينة أوديسا بجنوب البلاد تعرضا لأضرار نتيجة للانفجارات التي وقعت ليلة الأحد الاثنين.


وقالت ناتاليا غومينيوك، المتحدثة باسم قيادة العمليات "الجنوب" للقوات الأوكرانية، في تصريح تلفزيوني: "أصيب مخزن للحبوب.. ودمرت المحطة البحرية في أوديسا عمليا".


وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت صحيفة "دومسكايا" الصادرة في أوديسا أن حريقا ضخما اندلع في مبنى متعدد الطوابق، بعد سماع دوي انفجارات عديدة فوق المدينة والمقاطعة، موضحة أن المبنى ليس سكنيا.
ووردت أنباء عن وقوع انفجارات في مدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتحدثت بعض التقارير عن استهداف مطار "دولغينتسيفو" العسكري هناك.


والليلة الماضية تم إعلان حالة تأهب جوي في جميع مناطق أوكرانيا تقريبا.


وكانت القوات الروسية بدأت قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث تستهدف الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

RT

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