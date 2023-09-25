25 أسيرا في سجون الاحتلال من قطاع غزة يقضون أحكاما بالسجن المؤبد



وأضاف فروانة، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، يعتبر الأسير "حسن سلامة"، الأعلى حكما والمعتقل منذ عام 1996، عميد أسرى القطاع، حيث كانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد أصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد (48مرة)، وكلاهما من خان يونس جنوب قطاع غزة.

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