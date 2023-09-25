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فيديو- لحظة وقوع حادث ابو نصير المروع الذي اودى بحياة شخصين امس الاحد

9/25/2023 3:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رصدت كاميرات مراقبة لحظة وقوع حادث منطقة ابو نصير المروع الذي أودى بحياة شخصين واصابة اخر امس الاحد .
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بحسب رصد "الوكيل الاخباري" والذي أظهر فقدان سائق مركبة السيطرة عليها وتدهورها واصطدامها بجسر اسمنتي
وكانت قد اكدت ادارة السير المركزية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، الأحد، إنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة في منطقة أبو نصير واصطدامها بجسر اسمنتي، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة ثالث، معللاً سبب الحادث بالتعامل الخاطئ مع المنعطفات والسرعة الزائدة.

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