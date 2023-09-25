فيديو- لحظة وقوع حادث ابو نصير المروع الذي اودى بحياة شخصين امس الاحد
التاريخ
9/25/2023 3:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رصدت كاميرات مراقبة لحظة وقوع حادث منطقة ابو نصير المروع الذي أودى بحياة شخصين واصابة اخر امس الاحد .
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بحسب رصد "الوكيل الاخباري" والذي أظهر فقدان سائق مركبة السيطرة عليها وتدهورها واصطدامها بجسر اسمنتي
وكانت قد اكدت ادارة السير المركزية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، الأحد، إنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة في منطقة أبو نصير واصطدامها بجسر اسمنتي، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة ثالث، معللاً سبب الحادث بالتعامل الخاطئ مع المنعطفات والسرعة الزائدة.
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