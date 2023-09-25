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المركزي يُعمم على شركات الصرافة حول عمليات نقل الأموال

9/25/2023 3:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي، تعميماً على كافة شركات الصرافة المرخصة في الأردن، يقضي لتوفير إجراءات وضوابط لضمان أمن وسلامة عملية نقل الأموال.
وبحسب التعميم، الذي اطلع عليه" الوكيل الإخباري" فأن ذلك يأتي لتعزيز الضوابط الأمنية والرقابية الخاصة بأمن النقد، والحد من المخاطر التي قد يتعرّض لها القطاع المصرفي.
وأكد التعميم، أن على شركات الصرافة تلبية مواصفات ومتطلبات في نقل الأموال وهي:
تجهيز المركبات المُخصصة لنقل الأموال بشكل يضمن الحد من أيّة مخاطر قد تتعرّض لها شركات الصرافة المرخصة خلال عملية نقل الأموال، وعلى أن يتم ذلك وفقاً لما يلي:


تزويد المركبات المُخصصة لنقل الأموال بأجهزة تتبّع عبر الأقمار الصناعية ترتبط بقسم العمليات لدى مقر الشركة المرخصة الرئيسي.
استخدام مركبات مُجهزة بأحدث المواصفات العالمية للأمان لخزن ونقل الأموال .
تزويد المركبات المُخصصة لنقل الأموال بأنظمة متابعة مثل: كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.
توفير وثيقة تأمين تغطي المخاطر المُحتملة التي قد تتعرّض لها شركة الصرافة، في إطار عملية نقل الأموال .
اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل السرية التامة في عملية نقل الأموال من وإلى الشركة.
تخصيص كادر مؤهل بعدد مناسب ذو خبرة عسكرية وأمنية تخدم في تنفيذ عملية نقل الأموال.
المتابعة المستمرة من قبل دوائر التدقيق الداخلي لكل شركة على الإجراءات المتخذة في عملية نقل الأموال .




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