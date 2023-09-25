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استشهاد شاب متأثرا بجراحه التي أصيب بها شرق غزة

9/25/2023 3:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد شاب فلسطيني في ساعة مبكرة، من فجر اليوم الاثنين، متأثرا بجراحه التي أصيب جراء انفجار قبل أكثر من أسبوع خلال تظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.


وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، في تصريح صحفي ان الشاب مجدي إيهاب غباين( 18 عاما) ارتقى متأثرا بجراحه الذي أصيب بها مساء الثالث عشر من أيلول الحالي، شرق غزة.


بترا


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