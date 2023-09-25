الأمن: التزام كبير من السائقين بقانون السير وانخفاض المخالفات والحوادث

الأمن: التزام كبير من السائقين بقانون السير وانخفاض المخالفات والحوادث
التاريخ
9/25/2023 3:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكد مندوب إدارة السير، أن التزام السائقين بقانون السير المعدل منذ دخوله حيز التنفيذ، أسهم في الحد من المخالفات الخطرة والحوادث.
وأشار، خلال الرسالة الصباحية عبر أثير إذاعة الأمن العام، إلى أن الانتشار الواسع لمجموعات السير منذ ساعات الصباح الباكر على كافة الطرق الرئيسية والفرعية وأمام المدارس أسهم في انسيابية في الحركة المرورية .
ودعا السائقين حال الخروج من التقاطعات الفرعية الالتزام التام بالمسرب الأيمن، كما دعا المشاة إلى الالتزام بالممرات واستخدام الجسور.
من جانبه، قال مندوب الدوريات الخارجية إن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية، وتم توزيع الدوريات الميدانية منذ ساعات الصباح الباكر في كافة مناطق الاختصاص.
وأضاف إنه تم التعامل خلال الفترة الصباحية مع عدد من الحوادث والأعطال أبرزها: التعامل مع احتراق الإطارات الخلفية لمركبة شحن مُحملة بمادة الاسمنت بسبب ارتفاع درجة حرارة البريكات الخلفية على الطريق الفاصل بين المفرق واربد، حيث تم إخماد الحريق من قبل مجموعات الدفاع المدني .
أشار الى انخفاض نسبة الحوادث المرورية بشكل ملحوظ، وكذلك الأضرار الناتجة عن الحوادث، مضيفاً أن السرعات قلّت على الطرقات الخارجية، ومؤكداً على التزام المواطنين وتقيدهم بقانون السير.
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