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الأمن: التزام كبير من السائقين بقانون السير وانخفاض المخالفات والحوادث

9/25/2023 3:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مندوب إدارة السير، أن التزام السائقين بقانون السير المعدل منذ دخوله حيز التنفيذ، أسهم في الحد من المخالفات الخطرة والحوادث.


وأشار، خلال الرسالة الصباحية عبر أثير إذاعة الأمن العام، إلى أن الانتشار الواسع لمجموعات السير منذ ساعات الصباح الباكر على كافة الطرق الرئيسية والفرعية وأمام المدارس أسهم في انسيابية في الحركة المرورية .
ودعا السائقين حال الخروج من التقاطعات الفرعية الالتزام التام بالمسرب الأيمن، كما دعا المشاة إلى الالتزام بالممرات واستخدام الجسور.
من جانبه، قال مندوب الدوريات الخارجية إن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية، وتم توزيع الدوريات الميدانية منذ ساعات الصباح الباكر في كافة مناطق الاختصاص.
وأضاف إنه تم التعامل خلال الفترة الصباحية مع عدد من الحوادث والأعطال أبرزها: التعامل مع احتراق الإطارات الخلفية لمركبة شحن مُحملة بمادة الاسمنت بسبب ارتفاع درجة حرارة البريكات الخلفية على الطريق الفاصل بين المفرق واربد، حيث تم إخماد الحريق من قبل مجموعات الدفاع المدني .
أشار الى انخفاض نسبة الحوادث المرورية بشكل ملحوظ، وكذلك الأضرار الناتجة عن الحوادث، مضيفاً أن السرعات قلّت على الطرقات الخارجية، ومؤكداً على التزام المواطنين وتقيدهم بقانون السير.

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