استطلاع: نسبة تأييد بايدن إلى مستوى منخفض جديد

استطلاع: نسبة تأييد بايدن إلى مستوى منخفض جديد
التاريخ
9/25/2023 3:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تدل نتائج استفتاء الرأي العام الذي أجرته قناة "NBC"، على أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن في منصبه الحالي انخفضت إلى مستوى قياسي جديد.
وقالت القناة نقلا عن نتائج استطلاع للرأي العام أجري الشهر الجاري: "إن 41% من الناخبين المسجلين يوافقون على عمل بايدن، فيما لا يوافق عليه 56% من الناخبين، وهو أعلى مستوى منذ توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة".
وأضافت أن السياسة الخارجية للرئيس بايدن لا يوافق عليها 53%. أما سياسته الاقتصادية فلا يوافق عليها 59% من الأمريكيين.
هذا وعبر 74% من المشاركين في الاستطلاع عن مخاوفهم الجادة (59%) أو المتوسطة (15%) من أن بايدن البالغ من العمر 80 عاما لا يتمتع بالصحة العقلية والجسدية اللازمة للترشح لولاية ثانية.
RT
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