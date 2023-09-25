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استطلاع: نسبة تأييد بايدن إلى مستوى منخفض جديد

9/25/2023 3:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تدل نتائج استفتاء الرأي العام الذي أجرته قناة "NBC"، على أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن في منصبه الحالي انخفضت إلى مستوى قياسي جديد.
وقالت القناة نقلا عن نتائج استطلاع للرأي العام أجري الشهر الجاري: "إن 41% من الناخبين المسجلين يوافقون على عمل بايدن، فيما لا يوافق عليه 56% من الناخبين، وهو أعلى مستوى منذ توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة".


وأضافت أن السياسة الخارجية للرئيس بايدن لا يوافق عليها 53%. أما سياسته الاقتصادية فلا يوافق عليها 59% من الأمريكيين.


هذا وعبر 74% من المشاركين في الاستطلاع عن مخاوفهم الجادة (59%) أو المتوسطة (15%) من أن بايدن البالغ من العمر 80 عاما لا يتمتع بالصحة العقلية والجسدية اللازمة للترشح لولاية ثانية.

RT

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