الاحتلال يعتقل شابا من الأقصى

الاحتلال يعتقل شابا من الأقصى
التاريخ
9/25/2023 3:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، شابا من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.
وأظهر مقطع مصور، بثه نشطاء من داخل المسجد، اعتقال شاب لم تُعرف هويته بعد، بحجة تواجده في المسارات التي خصصها الاحتلال لاقتحام المستوطنين.
وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد، بحجة أن سنهم دون 50 عاما، كما احتجزت هويات آخرين.
وفا
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