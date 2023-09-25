الاحتلال يعتقل شابا من الأقصى



وأظهر مقطع مصور، بثه نشطاء من داخل المسجد، اعتقال شاب لم تُعرف هويته بعد، بحجة تواجده في المسارات التي خصصها الاحتلال لاقتحام المستوطنين.



وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد، بحجة أن سنهم دون 50 عاما، كما احتجزت هويات آخرين.

وفا