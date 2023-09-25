3 إصابات بتصادم 3 مركبات على طريق إربد - عمان

3 إصابات بتصادم 3 مركبات على طريق إربد - عمان
التاريخ
9/25/2023 3:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص، صباح اليوم، إثر حادث تصادم، وقع بين 3 مركبات، على طريق إربد - عمان، بعد سيل جرش.
وقالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى جرش الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.
وبيّنت الإدارة أن احدى المركبات المُتضررة، تم ابعادها عن حرم الشارع من قبل ونشات الإدارة.
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