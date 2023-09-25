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3 إصابات بتصادم 3 مركبات على طريق إربد - عمان

9/25/2023 3:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص، صباح اليوم، إثر حادث تصادم، وقع بين 3 مركبات، على طريق إربد - عمان، بعد سيل جرش.

وقالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى جرش الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.
وبيّنت الإدارة أن احدى المركبات المُتضررة، تم ابعادها عن حرم الشارع من قبل ونشات الإدارة.

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