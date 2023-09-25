ديربي مدريد.. الريال يتجرع خسارته الأولى في الليغا هذا الموسم

وافتتح ألفارو موراتا التسجيل لصالح أتلتيكو مدريد مبكرا مع الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني (18).

وبات ألفارو موراتا أول لاعب سابق لريال مدريد ينجح في التسجيل لصالح أتلتيكو مدريد أمام الفريق الملكي في الدوري الإسباني.

ونجح الألماني كروس في تذليل الفارق قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول، ليحاول ريال مدريد التعديل في أكثر من مناسبة، وكان له ما أراد، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف الذي سجله الفرنسي كامافينغا.

وفاجأ موراتا ريال مدريد مجددا مع بداية الشوط الثاني عندما أضاف برأسه الهدف الثالث لصالح أتلتيكو (46)، ليتلقى ريال مدريد ثلاثة أهداف بالرأس في مباراة ظهر خلالها خط دفاعه تائها.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، حارما ريال مدريد من العودة للصدارة بعدما تلقي الخسارة الأولى بالليغا هذا الموسم، وتوقف رصيده عند 15 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر وجيرونا الوصيف.