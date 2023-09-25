ديربي مدريد.. الريال يتجرع خسارته الأولى في الليغا هذا الموسم

ديربي مدريد.. الريال يتجرع خسارته الأولى في الليغا هذا الموسم
التاريخ
9/25/2023 3:11:43 AM
(MENAFN- Amman Net) تجرع فريق ريال مدريد خسارته الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، عندما سقط أمام جاره أتلتيكو مدريد 3-1 اليوم الأحد، ضمن المرحلة السادسة من المسابقة.
وافتتح ألفارو موراتا التسجيل لصالح أتلتيكو مدريد مبكرا مع الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني (18).
وبات ألفارو موراتا أول لاعب سابق لريال مدريد ينجح في التسجيل لصالح أتلتيكو مدريد أمام الفريق الملكي في الدوري الإسباني.
ونجح الألماني كروس في تذليل الفارق قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول، ليحاول ريال مدريد التعديل في أكثر من مناسبة، وكان له ما أراد، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف الذي سجله الفرنسي كامافينغا.
وفاجأ موراتا ريال مدريد مجددا مع بداية الشوط الثاني عندما أضاف برأسه الهدف الثالث لصالح أتلتيكو (46)، ليتلقى ريال مدريد ثلاثة أهداف بالرأس في مباراة ظهر خلالها خط دفاعه تائها.
وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، حارما ريال مدريد من العودة للصدارة بعدما تلقي الخسارة الأولى بالليغا هذا الموسم، وتوقف رصيده عند 15 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر وجيرونا الوصيف.
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