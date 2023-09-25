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مصر تدين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتطالب بوقفها

9/25/2023 3:11:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- أدانت جمهورية مصر العربية، اقتحام مجموعة من المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

واعتبرت الخارجية المصرية في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تمثل حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتحمل في طياتها مخاطر تأجيج العنف والتوتر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت مصر، السلطات الإسرائيلية بضرورة الوفاء بالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف مثل هذه الممارسات التصعيدية، لما تمثله من انتهاك صريح للوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس ومقدساتها الشريفة، مشددة على ضرورة احترام الوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، باعتباره وقفاً خالصاً، بمساحته الكاملة البالغة 144 دونما لعبادة المسلمين.

وجددت مصر مطالبتها للأطراف الدولية ذات التأثير، بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية مقدسات الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


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