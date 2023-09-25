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الإحصاء: انخفاض أسعار تكاليف البناء بنسبة 0.28% في آب الماضي

9/25/2023 3:11:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سجلت انخفاضا مقداره 0.28% خلال شهر آب الماضي مقارنة بشهر تموز، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 119.77 مقارنة بـ120.10 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا مقداره 0.50%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.40%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر آب الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف أن أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية سجلت انخفاضا مقداره 0.31% خلال آب مقارنة بشهر تموز، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 118.79 مقارنة بـ119.16 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.54%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.40%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال آب مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم:

ولفت الإحصاء إلى أن أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية سجلت انخفاضا مقداره 0.80% خلال آب مقارنة بشهر تموز 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 118.68 مقارنة بـ119.63 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.28%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.40%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال آب مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق:

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية ارتفاعا نسبته 0.22% خلال آب الماضي مقارنة بشهر تموز، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 116.73 مقارنة بـ116.47 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل المعدات وصيانتها ارتفاعاً نسبته 2.09%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 0.37%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.27%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب 2023 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه:

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية انخفاضا مقداره 0.45% خلال شهر آب مقارنة بتموز، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 128.25 مقارنة بـ128.82 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه، فقد سجل الرقم القياسي انخفاضا مقداره 1.43%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 118.76 مقارنة بـ120.48 خلال الشهر السابق، وسجلت أسعار شبكات المياه انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 132.57 مقارنة بـ132.62 خلال الشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي:

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية ارتفاعا نسبته 0.32% خلال آب الماضي مقارنة بشهر تموز، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 115.70 مقارنة بـ115.33 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

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