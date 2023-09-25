الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون إيرز

وأعلن مكتب ما يسمى منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، عن تمديد إغلاق الحاجز لمدة 24 ساعة، بذريعة استمرار المسيرات على حدود القطاع.

يذكر أن ما يزيد عن 20000 عامل فلسطيني يخرجون من قطاع غزة بداية كل أسبوع، وتدخل نفس الأعداد في أيام الإجازات المقررة لهم يوم الخميس، وهو ما يكبد العمال خسائر يومية تقدر بنحو 5 ملايين شيكل.

