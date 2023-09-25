الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون إيرز

الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون إيرز
التاريخ
9/25/2023 3:11:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، المخصص لحركة الأفراد، وذلك لليوم 11 على التوالي.
وأعلن مكتب ما يسمى منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، عن تمديد إغلاق الحاجز لمدة 24 ساعة، بذريعة استمرار المسيرات على حدود القطاع.
يذكر أن ما يزيد عن 20000 عامل فلسطيني يخرجون من قطاع غزة بداية كل أسبوع، وتدخل نفس الأعداد في أيام الإجازات المقررة لهم يوم الخميس، وهو ما يكبد العمال خسائر يومية تقدر بنحو 5 ملايين شيكل.
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