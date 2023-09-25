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مسيّرات أوكرانية تهاجم كورسك الروسية وتستهدف مبنى إداريًّا ومنازل

9/25/2023 3:11:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) كيف/PNN- شنت الطائرات المسيرة الأوكرانية، اليوم الإثنين، هجومًا جويًّا، استهدف مبنى إداريًّا وعدة منازل، في منطقة "كورسك" الروسية.

وقال حاكم المنطقة رومان ستاروفويت، اليوم، إن هجومًا أوكرانيًّا بطائرات مسيرة على المنطقة ألحق أضرارًا بعدة منازل ومبنى إداري.

ولم يعرف على الفور حجم الهجوم على مدينة "كورسك" المتاخمة لأوكرانيا، وفق "رويترز".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 8 طائرات دون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم ومقاطعتي "كورسك" و"بريانسك" في الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تم الليلة الماضية "إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف في أراضي روسيا".

وذكر البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت أربع طائرات دون طيار فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وفوق أراضي جمهورية القرم"، وفق وكالة "آر تي" الروسية.

وفي بيان متزامن، أعلنت الوزارة أن "الدفاعات الجوية اعترضت صباح اليوم مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعة كورسك، ودمرت اثنتين أخريين فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

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