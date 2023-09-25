مفاجأة بشأن دخول زيزو قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب

ويواجه الزمالك منافسه المقاولون العرب، مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

الزمالك كان تعادل مع بيراميدز، (2-2)، في أولى مواجهات الفريقين بالبطولة، فيما خسر المقاولون العرب أولى مبارياته على يد بلدية المحلة، بثنائية نظيفة.

ويسعى الزمالك للفوز على المقاولون العرب، من أجل حصد أول 3 نقاط في مشوار الدوري المصري، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام أرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت القائمة عودة محمد عواد وحسام عبد المجيد وأحمد سيد "زيزو" وسيف الدين الجزيري وحاتم محمد "سكر".

بينما يغيب عن القائمة عمر جابر وعماد نبيل وحمزة المثلوثي وسامسون أكينيولا وأحمد فتوح.

وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عبر برنامجه الرياضي: "(زيزو) يظهر اليوم في القائمة للمرة الأولى هذا الموسم لأنه غاب عن مباراة أرتا سولار بسبب الإصابة كما أعلن النادي، ولكن السبب الرئيس حسب معلوماتنا أنه غاب لأنه لم يحصل على مستحقاته".

وأضاف: "المعلومة الموجودة لدينا أن زيزو حصل على 50% من مستحقاته المتأخرة، هو لم ينضم للقائمة إلا بعدما نفذ طلبه وقال أنا لن أدخل القائمة إلا بعد حصولي على مستحقاتي السابقة، وهو ما حدث بعد اجتماعه مع الإدارة التنفيذية للزمالك، وحصل على 50% من أصل 75% ووافق على خوض المباريات، وقال إنه سينتظر الـ25% المتبقية من قيمة عقده الجديد برفقة زملائه الآخرين".

وجاءت قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.

الدفاع: حسام عبد المجيد – حاتم محمد "سكر" – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – محمد طارق – محمد عبد الشافي.

الوسط: محمد حسام "بيسو" – عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي.