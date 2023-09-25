السرطانات النسائية.. ما هي العلامات التي يجب الانتباه إليها؟

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، في تقرير لها، أنه في كل عام، يتم تشخيص إصابة 17000 امرأة بنوع من أنواع سرطانات النساء.

وأوضحت الصحيفة أن سرطان الرحم يأتي في المقدمة بواقع 8400 حالة، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة الصحة العامة الفرنسية.

وتعد هذه الإحصاتية بالفعل أقل شيوعاً بكثير من سرطان الثدي الذي يسجل ما يزيد قليلاً عن 61 ألف حالة هذا العام)، وهذه السرطانات آخذة في التناقص بشكل عام، باستثناء سرطان عنق الرحم الذي يميل إلى الاستقرار بعد عدة عقود من الانخفاض.

ويعد سرطان بطانة الرحم السبب الرئيسي الرابع للسرطان لدى النساء في فرنسا، حيث يؤثر بشكل رئيسي على النساء بعد انقطاع الطمث، حيث يبلغ متوسط ​​العمر عند التشخيص 68 عامًا، وتتمثل أعراضه بوجود نزيف في الأعضاء التناسلية.

وحذر البروفيسور فنسنت لافوي، رئيس قسم جراحة أمراض النساء في مستشفى جامعة رين من سرطان بطانة الرحم الذي يتم تعريفه، على أنه تكاثر الخلايا بشكل غير منضبط، وهي عبارة عن كتلة هشة مكونة من خلايا وأوعية دموية يمكن أن تتدفق وبالتالي يمكن أن تبدأ بالنزيف بسهولة.

ولفت الى أن عامل الخطر الكبير هو زيادة الوزن، لذلك يجب على المرأة التي وصلت إلى سن اليأس وتعاني من زيادة الوزن أن تكون حذرة بشكل خاص بشأن النزيف المهبلي.

وأوضح ان النزيف ليس حتميا في كل الحالات ولكن من النادر جدًا عدم وجود نزيف على الإطلاق في حالات سرطان عنق الرحم أو بطانة الرحم.

وأشار لافوي، إن سرطان عنق الرحم يصيب النساء الأصغر سنًا بقليل، أي حوالي 45 عامًا في المتوسط، موضحاً أن 99٪ مرتبط بالتلوث بفيروس الورم الحليمي وأن العرض الرئيسي الذي يجب أن ينبهك هو وجود نزيف في الأعضاء التناسلية.

سرطان المبيض "الصامت"

ومن بين جميع أنواع سرطانات الأعضاء التناسلية، ويكون تشخيصه هو الأسوأ، حيث يمكن اكتشافه بالصدفة أثناء فحص أمراض النساء أو التصوير، ولكن غالبًا ما يتم تشخيصه متأخرًا، عندما تكون الخلايا السرطانية قد هاجرت بالفعل إلى أعضاء أخرى، ولاسيما أن المبيضين حران في تجويف البطن، فيمكن للخلايا السرطانية أن تنتشر بسهولة.

وقال البروفيسور لافوي: " إنه سرطان يتطور بسرعة كبيرة، نحن نتحدث عن القاتل الصامت لأن أعراضه لا تظهر إلا عندما يكون في مرحلة متقدمة بالفعل".

وأردف: "في هذه الحالة، يمكن أن يظهر المرض من خلال علامات مختلفة، مثل الشعور بعدم الراحة والألم في البطن، أو زيادة تدريجية في حجم البطن، أو إفرازات مهبلية غير طبيعية أو حتى التعب"، مبينا ان جميع استراتيجيات الفحص التي تم اختبارها حتى الآن باءت بالفشل.

وأوضح ان سرطان المبيضين يصيب بشكل رئيسي النساء بعد انقطاع الطمث، بالإضافة إلى العمر، فإن عدم الإنجاب، والحيض المبكر وانقطاع الطمث المتأخر كلها عوامل من المحتمل أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض.

وتشير التقديرات إلى أن 15 إلى 20% من حالات سرطان المبيض تكون بسبب خلل وراثي، نظرًا لأنه لا يظهر إلا عندما يكون الوضع خطيرًا بالفعل، فإن هذا السرطان هائل بشكل خاص، حيث يموت حوالي نصف المرضى في غضون خمس سنوات من التشخيص، وفقًا لبيانات عام 2018.

وأشارت الصحيفة إلى السرطانات الأكثر ندرة، وهي الفرج والمهبل تؤثر بشكل رئيسي على النساء الأكبر سنا.

وأضاف انه يتم تشخيص ما يزيد قليلاً عن 900 حالة من حالات سرطان الفرج كل عام، بشكل عام لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا "،مبينا ان التشخيص سهل لأنه سرطان يظهر على شكل كرة على السطح.

ومع ذلك، ما زلنا نكتشفه في مراحل متقدمة لأنه غالباً ما يتعلق بالنساء المعالات، في دور رعاية المسنين على سبيل المثال.

وشددت الصحيفة على أن ما بعد انقطاع الطمث تعد فترة يجب الانتباه لها في حياة المرأة. وكثيرًا ما يقوم المرضى الأصغر سنًا بزيارة طبيب أمراض النساء أو القابلة، سواء لمنع الحمل أو الحمل أو مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، ولكننا نرى أنه بعد انقطاع الطمث، تتوقف بعض النساء عن الاستشارة.

ومع ذلك، لا ينبغي إغفال أي أعراض، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإفرازات غير الطبيعية أو النزيف، إن مجرد وصولنا إلى سن اليأس لا يعني أننا يجب أن ننسى صحتنا التناسلية.

المصدر: صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية