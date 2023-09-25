تراجع أسعار الذهب عالمياً

تراجع أسعار الذهب عالمياً
التاريخ
9/25/2023 3:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً، خلال التعاملات، اليوم الاثنين، بعد أن حقّق مكاسب طفيفة الأسبوع الماضي، حيث قام المستثمرون بتقييم قرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، بجانب الكشف عن إمكانية وجود زيادات إضافية بأسعار الفائدة في الفترة القادمة، وهو ما حد من مكاسب المعدن الأصفر.
وتراجعت عقود الذهب بنسبة 0.24% إلى 1940 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1921 دولار للأوقية.
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