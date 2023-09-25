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تراجع أسعار الذهب عالمياً

9/25/2023 3:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً، خلال التعاملات، اليوم الاثنين، بعد أن حقّق مكاسب طفيفة الأسبوع الماضي، حيث قام المستثمرون بتقييم قرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، بجانب الكشف عن إمكانية وجود زيادات إضافية بأسعار الفائدة في الفترة القادمة، وهو ما حد من مكاسب المعدن الأصفر.
وتراجعت عقود الذهب بنسبة 0.24% إلى 1940 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1921 دولار للأوقية.

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