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- Strategic) أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة-21سبتمبر 2023:يناقش المشاركون في الدورةالثامنةلمنتدى الاستثمار العالمي (الأونكتاد)، التي تُنظم في مركزأبوظبيالوطنيللمعارض (أدنيك) بالعاصمةالإماراتيةخلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر المقبل، أبرز التحديات والقضايا المتعلقة بالاستدامة، وكيفية توظيف الموارد المتاحة لتسهيلالتحولنحو اقتصاد أكثر استدامة، خاصةًفيالدول النامية.
ويتزامن استضافة الحدث العالمي مع إعلان دولة الإمارات 2023 "عاماً للاستدامة"، مايعكسالتزامهابتبني الممارسات المستدامة والحلول المبتكرة للمساهمة في معالجة القضايا البيئية على نطاق عالمي.
ويشاركفيالمنتدى،الذييعقد تحت شعار «الاستثمارفيالتنميةالمستدامة»، رؤساء دول وحكوماتووزراء ورؤساء كبرى الشركات العالمية من مختلف دول العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات، وبحث تحديات الاستثمار والتنمية العالمية، وتحفيز التعاونوالعملالمشتركلضمانمواكبةالتجارة الدولية والاستثمارات لأهدافومبادئالتنميةالمستدامة. ويستقطبالمنتدى مايزيدعن 7000 من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.
ويأتي تنظيم المنتدى قبل أسابيع منمؤتمرالأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات ،ما يسهم في الاستفادة من الحلولوالمخرجاتالتي يتوصل إليها صناع السياساتحول القضايا ذات الأولوية المتعلقةبالمناخ.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية،علىالتزام دولةالإمارات بترسيخالاستدامة في كافة القطاعات، ومواجهة التحديات المناخية، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
وقالمعاليه: "تلتزم دولة الإماراتبمواصلةتأدية دور قيادي فيالتحول العالمي نحومستقبل أكثر استدامة،حيثيشكل منتدى الاستثمار العالمي 2023منصة فريدة لجمعوتواصلالقادة الدوليينووضع خطط ملموسة لاستقطابوتوجيهالاستثمارات اللازمة لجعل هذا التحول حقيقة واقعة."
وقال سعادةراشدعبدالكريمالبلوشي،وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "تعكساستضافةمنتدىالاستثمارالعالمينهج أبوظبي والتزامهاالراسخبالتنميةالاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتي تنبع من قناعتنا وتاريخنا في التعامل مع الموارد وتوظيفها بصورة مسؤولة، وسنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا بحيث يوفر المنتدى منصة ملائمة للتوصل إلى أفكار وحلول مبتكرة من أجل مستقبل أكثر استدامة للجميع».
ومنأبرز جلسات الاستدامة،جلسة"استثمارات القطاع العام من أجل التنمية المستدامة" بالشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)؛ وجلسة"مواءمة الاستثمار في البنية التحتية المستدامة مع اتفاقية باريس" بالتعاونمع جامعة ميدلسكس دبي؛ وجلسة"تسريع الاستثمارات الخضراء في السياحة من أجل التنمية المستدامة"مع منظمة السياحة العالمية.
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