عمومية راكتا تبحث استمرار الشركة أو تصفيتها

عمومية راكتا تبحث استمرار الشركة أو تصفيتها
التاريخ
9/25/2023 2:52:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) مصادر:“الكيماوية” أعدت دراسة قيمة عادلة للشركة لعرضها على مستثمرين
كشفت مصادر مطلعة أن الشركة العامة لصناعة الورق“راكتا” ستعقد الجمعية العمومية غير العادية لها، غدًا الإثنين، لتحديد مصير الشركة سواء باستمرار عملها أو التصفية، بعد تراكم الخسائر المرحلة وتخطيها أكثر من نصف رأس المال وحقوق المساهمين.
تنص المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 التى ستناقشها الجمعية على أنه“إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الادارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادلة للنظر فى حل الشركة أو استمرارها.
ويبلغ رأس مال شركة راكتا المصدر نحو 150 مليون جنيه، فيما بلغت خسائر الشركة خلال العام المالى الماضى فقط نحو 51.7 مليون جنيه، والتى شملت فوائد القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بقيمة 40.3 مليون جنيه، مقابل صافى خسائر للعام السابق بلغت قيمتها نحو 90.79 مليون جنيه بانخفاض بلغ قيمته 39 مليون جنيه.
وبذلك يتخطى إجمالى الخسائر المرحلة من الأعوام السابقة، لنحو 881.3 مليون جنيه بمعدل 154.7% من حقوق المساهمين، وفقًا لإفصاح الشركة.
ذكرت مصادر لـ”البورصة”، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية كلفت شركة“إيليت للاستشارات المالية”، بإعداد تقرير قيمة عادلة لأسهم شركة راكتا بهدف تقييم حصتها بالشركة لعرضه على المستثمرين ضمن الشركات التى تنوى التخارج منها فى إطار برنامج الطروحات الحكومية.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نحو 80.3% من أسهم شركة راكتا، وتعد باقى الأسهم حرة التداول بالبورصة المصرية.
وكانت القابضة شددت على أنها لن تضخ أموال فى أى استثمارات جديدة مستقبلًا وفقا لما ورد بمحضر آخر جمعية عامة العادية للشركة.
وكلفت الشركة القابضة شركة الاستشارات الهندية سى تو سى من إعداد دراسة الجدوى الفنية والمالية لخطوط الإنتاج، وانتهت الشركة من إعداد الدراسات اللازمة لخطوط الانتاج وقدمت تقريرها النهائى خلال العام الماضى.
وتم وقف إنتاج الشركة منذ 25 سبتمبر 2019 لحين إعادة تأهيل مصانع الشركة وفقا الدراسة الجدوى الفنية المعدة من شركة سى تو سى.
ونص تقرير الشركة الهندية على توريد وتركيب مصنع لب لإنتاج الورق المبيض وغير المبيض من خامة جريد النخيل وناتج تقليم الأشجار بطاقة إنتاجية 250 طنا يوميًا، وتوريد وتركيب خط إنتاج لصناعة الكرتون بطاقة إنتاجية 220 طنًا يوميًا.
وكان من المقرر أن يتم ضخ استثمارات خلال العام الماضى بقرابة 713.4 مليون جنيه، لإعادة تأهيل وتطوير الآلات ومعدات ومبلغ 14.1 مليون جنيه لإنشاء أسوار بالإضافة الى 30 ألف جنيه للأثاث والمعدات المكتبية، بينما لم يتم صرف سوى 18.2 مليون جنيه جنيه لأسوار الشركة وعدد وأدوات مكتبية.
وبلغت خسائر الشركة المرحلة حتى مطلع أغسطس الماضى نحو 881.4 مليون جنيه، بينما بلغت القروض المستحقة على الشركة خاصة لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نحو 390 مليون جنيه.
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