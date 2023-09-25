عمومية راكتا تبحث استمرار الشركة أو تصفيتها

كشفت مصادر مطلعة أن الشركة العامة لصناعة الورق“راكتا” ستعقد الجمعية العمومية غير العادية لها، غدًا الإثنين، لتحديد مصير الشركة سواء باستمرار عملها أو التصفية، بعد تراكم الخسائر المرحلة وتخطيها أكثر من نصف رأس المال وحقوق المساهمين.

تنص المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 التى ستناقشها الجمعية على أنه“إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الادارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادلة للنظر فى حل الشركة أو استمرارها.

ويبلغ رأس مال شركة راكتا المصدر نحو 150 مليون جنيه، فيما بلغت خسائر الشركة خلال العام المالى الماضى فقط نحو 51.7 مليون جنيه، والتى شملت فوائد القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بقيمة 40.3 مليون جنيه، مقابل صافى خسائر للعام السابق بلغت قيمتها نحو 90.79 مليون جنيه بانخفاض بلغ قيمته 39 مليون جنيه.

وبذلك يتخطى إجمالى الخسائر المرحلة من الأعوام السابقة، لنحو 881.3 مليون جنيه بمعدل 154.7% من حقوق المساهمين، وفقًا لإفصاح الشركة.

ذكرت مصادر لـ”البورصة”، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية كلفت شركة“إيليت للاستشارات المالية”، بإعداد تقرير قيمة عادلة لأسهم شركة راكتا بهدف تقييم حصتها بالشركة لعرضه على المستثمرين ضمن الشركات التى تنوى التخارج منها فى إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نحو 80.3% من أسهم شركة راكتا، وتعد باقى الأسهم حرة التداول بالبورصة المصرية.

وكانت القابضة شددت على أنها لن تضخ أموال فى أى استثمارات جديدة مستقبلًا وفقا لما ورد بمحضر آخر جمعية عامة العادية للشركة.

وكلفت الشركة القابضة شركة الاستشارات الهندية سى تو سى من إعداد دراسة الجدوى الفنية والمالية لخطوط الإنتاج، وانتهت الشركة من إعداد الدراسات اللازمة لخطوط الانتاج وقدمت تقريرها النهائى خلال العام الماضى.

وتم وقف إنتاج الشركة منذ 25 سبتمبر 2019 لحين إعادة تأهيل مصانع الشركة وفقا الدراسة الجدوى الفنية المعدة من شركة سى تو سى.

ونص تقرير الشركة الهندية على توريد وتركيب مصنع لب لإنتاج الورق المبيض وغير المبيض من خامة جريد النخيل وناتج تقليم الأشجار بطاقة إنتاجية 250 طنا يوميًا، وتوريد وتركيب خط إنتاج لصناعة الكرتون بطاقة إنتاجية 220 طنًا يوميًا.

وكان من المقرر أن يتم ضخ استثمارات خلال العام الماضى بقرابة 713.4 مليون جنيه، لإعادة تأهيل وتطوير الآلات ومعدات ومبلغ 14.1 مليون جنيه لإنشاء أسوار بالإضافة الى 30 ألف جنيه للأثاث والمعدات المكتبية، بينما لم يتم صرف سوى 18.2 مليون جنيه جنيه لأسوار الشركة وعدد وأدوات مكتبية.

وبلغت خسائر الشركة المرحلة حتى مطلع أغسطس الماضى نحو 881.4 مليون جنيه، بينما بلغت القروض المستحقة على الشركة خاصة لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نحو 390 مليون جنيه.