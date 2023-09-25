الحكومة تستهدف التخارج من بنك الإسكندرية وفودافون قبل يونيو 2024

كشفت وثيقة حكومية اطلعت عليها ((البورصة))، عن عزم الحكومة المصرية التخارج من 20% من مساهمة وزارة المالية فى بنك الإسكندرية وتنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفقة تخارج الدولة من مساهماتها فى شركة ((فودافون مصر)) لصالح مستثمر استراتيجى، قبل يونيو 2024.

وكانت مصادر مطلعة قالت لـ((البورصة)) فى وقت سابق، إن جهاز قطر للاستثمار بصدد إنهاء استحواذ على حصة وزارة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر البالغة 45% خلال الشهر المقبل.

وأضافت الوثيقة، أن الحكومة تستهدف جمع 5 مليارات دولار من الفترة أكتوبر المقبل وحتى يونيو 2024 من خلال الصفقات المذكورة إلى جانب الانتهاء خطة لطرح شركة القناة للرباط وأنوار السفن فى البورصة المصرية قبل نهاية العام الجارى، وطرح إحدى محطات الكهرباء خلال نفس المدى الزمنى، مع ترسية 3 محطات تحلية لمستثمرين استراتيجيين قبل نهاية سبتمبر الجارى.

ويتضمن مستهدف جمع الـ5 مليارات أيضًا صفقة محطة توليد الرياح بمنطقة جبل الزيت المخطط الإنتهاء منها فى أكتوبر المقبل، يليها إتمام بيع شركة وطنية فى نوفمبر 2023، على أن يتبعها بيع شركة صافى فى ديسمبر العام الجاري.

وفى ديسمبر من العام الجارى تخطط الحكومة لإتمام بيع محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة، بالإضافة إلى بيع محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببنى سويف فى يونيو 2024، بالإضافة إلى مشروع محطات تحلية المياه على أن يتم طرح 4 محطات بالمرحلة الأولى خلال النصف الأول من العام المقبل من إجمالى 21 محطة تحلية متوقع طرحها.

وعينت الحكومة فى وقت سابق بنك إتش اس بى سى للحصول على موافقة المقرضين الألمان لإتمام عملية بيع محطة سيمنز ببنى سويف المدرجة ضمن برنامج الحكومية المتضمن 32 شركة.

كما تستهدف الحكومة توقيع عدد من العقود الكبرى فى مجال الهيدروجين الأخضر قبل حلول مؤتمر المناخ cop 28 خلال العام الجارى، وجذب 4 شركات عالمية فى القطاع الصناعى من خلال هيئة الاستثمار خلال العام الجارى.