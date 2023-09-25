الحكومة تستهدف التخارج من بنك الإسكندرية وفودافون قبل يونيو 2024

الحكومة تستهدف التخارج من بنك الإسكندرية وفودافون قبل يونيو 2024
التاريخ
9/25/2023 2:52:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وثيقة محدثة: طرح الرباط لأنوار السفن ومحطة كهرباء و”طنية للبترول” قبل نهاية العام
كشفت وثيقة حكومية اطلعت عليها ((البورصة))، عن عزم الحكومة المصرية التخارج من 20% من مساهمة وزارة المالية فى بنك الإسكندرية وتنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفقة تخارج الدولة من مساهماتها فى شركة ((فودافون مصر)) لصالح مستثمر استراتيجى، قبل يونيو 2024.
وكانت مصادر مطلعة قالت لـ((البورصة)) فى وقت سابق، إن جهاز قطر للاستثمار بصدد إنهاء استحواذ على حصة وزارة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر البالغة 45% خلال الشهر المقبل.
وأضافت الوثيقة، أن الحكومة تستهدف جمع 5 مليارات دولار من الفترة أكتوبر المقبل وحتى يونيو 2024 من خلال الصفقات المذكورة إلى جانب الانتهاء خطة لطرح شركة القناة للرباط وأنوار السفن فى البورصة المصرية قبل نهاية العام الجارى، وطرح إحدى محطات الكهرباء خلال نفس المدى الزمنى، مع ترسية 3 محطات تحلية لمستثمرين استراتيجيين قبل نهاية سبتمبر الجارى.
ويتضمن مستهدف جمع الـ5 مليارات أيضًا صفقة محطة توليد الرياح بمنطقة جبل الزيت المخطط الإنتهاء منها فى أكتوبر المقبل، يليها إتمام بيع شركة وطنية فى نوفمبر 2023، على أن يتبعها بيع شركة صافى فى ديسمبر العام الجاري.
وفى ديسمبر من العام الجارى تخطط الحكومة لإتمام بيع محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة، بالإضافة إلى بيع محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببنى سويف فى يونيو 2024، بالإضافة إلى مشروع محطات تحلية المياه على أن يتم طرح 4 محطات بالمرحلة الأولى خلال النصف الأول من العام المقبل من إجمالى 21 محطة تحلية متوقع طرحها.
وعينت الحكومة فى وقت سابق بنك إتش اس بى سى للحصول على موافقة المقرضين الألمان لإتمام عملية بيع محطة سيمنز ببنى سويف المدرجة ضمن برنامج الحكومية المتضمن 32 شركة.
كما تستهدف الحكومة توقيع عدد من العقود الكبرى فى مجال الهيدروجين الأخضر قبل حلول مؤتمر المناخ cop 28 خلال العام الجارى، وجذب 4 شركات عالمية فى القطاع الصناعى من خلال هيئة الاستثمار خلال العام الجارى.
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