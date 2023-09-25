%30 نسبة أم أو تى من عائدات طرح أصول الطرق والكبارى للقطاع الخاص

%30 نسبة أم أو تى من عائدات طرح أصول الطرق والكبارى للقطاع الخاص
التاريخ
9/25/2023 2:52:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) مصطفى: الهيئة انتهت من حصر كافة أصولها تمهيداً لإسنادها تباعا للشركة
وقعت الهيئة العامة للطرق والكبارى إحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل بروتوكول تعاون مع شركة ((إم أو تى)) للاستثمار والتنمية، ذراع الوزارة الاستثمارية التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر لطرح كافة أصولها وأملاكها على شركات القطاع الخاص فى إطار خطط تعظيم إيراداتها.
وقال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، إن ((إم أو تى)) ستحصل على 30% من مقابل طرح أصولها على شركات القطاع الخاص.
أضاف أن هيئة الطرق والكبارى انتهت من حصر كافة أصولها على مستوى الجمهورية تمهيدا إسنادها تباعا للشركة.
أشار إلى أن الهيئة تعتزم تعزيز إيراداتها بجانب الموازين ورسوم العبور التى أصبحت قيمتها منخفضة مقارنة بمصروفات أعمال الصيانة الدورية للطرق والكبارى سنوياًَ.
وطرحت الهيئة الشهر الماضى، مجموعة من قطع الأراضى التابعة بجميع محافظات الجمهورية للاستثمار بحق الانتفاع عن طريق الإيجار لمدة حتى 20 سنة.
وتهدف الهيئة إلى استغلال هذه الأراضى فى إقامة أنشطة مختلفة كمحطات وقود وأنشطة تجارية وقاعات مناسبات وملاعب رياضية وغيرها من الأنشطة الخدمية خاصة أن استراتيجية منظومة النقل المصرية تسعى لزيادة معدل النمو الاقتصادى.
يذكر أن شركة“إم أو تى” أصبح لها دور هادف وفعال خلال الفترة الأخيرة من خلال المشاركة فى مشروعات تنموية وقومية لها عائد على الاقتصاد القومى عن طريق الترويج الاستثمارى ذات المردود الاقتصادى لتعزيز إيرادات وزارة النقل.
وطرحت شركة إم أو تى للاستثمار والتنمية، ذراع وزارة النقل الاستثمارية التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، الشهر الماضى مزايدات لاستغلال 5 قطع أراض أسفل الطريق الدائرى بإجمالى مساحة تصل 35.3 ألف متر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الفترة المقبلة.
وتسعى وزارة النقل لتنفيذ خطة شاملة للاستغلال الاستثمارى للأراضى المملوكة للهيئات والشركات التابعة للوزارة، بجانب الاستغلال الأمثل لجميع محطات المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف LRT.
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