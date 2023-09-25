%30 نسبة أم أو تى من عائدات طرح أصول الطرق والكبارى للقطاع الخاص

وقعت الهيئة العامة للطرق والكبارى إحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل بروتوكول تعاون مع شركة ((إم أو تى)) للاستثمار والتنمية، ذراع الوزارة الاستثمارية التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر لطرح كافة أصولها وأملاكها على شركات القطاع الخاص فى إطار خطط تعظيم إيراداتها.

وقال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، إن ((إم أو تى)) ستحصل على 30% من مقابل طرح أصولها على شركات القطاع الخاص.

أضاف أن هيئة الطرق والكبارى انتهت من حصر كافة أصولها على مستوى الجمهورية تمهيدا إسنادها تباعا للشركة.

أشار إلى أن الهيئة تعتزم تعزيز إيراداتها بجانب الموازين ورسوم العبور التى أصبحت قيمتها منخفضة مقارنة بمصروفات أعمال الصيانة الدورية للطرق والكبارى سنوياًَ.

وطرحت الهيئة الشهر الماضى، مجموعة من قطع الأراضى التابعة بجميع محافظات الجمهورية للاستثمار بحق الانتفاع عن طريق الإيجار لمدة حتى 20 سنة.

وتهدف الهيئة إلى استغلال هذه الأراضى فى إقامة أنشطة مختلفة كمحطات وقود وأنشطة تجارية وقاعات مناسبات وملاعب رياضية وغيرها من الأنشطة الخدمية خاصة أن استراتيجية منظومة النقل المصرية تسعى لزيادة معدل النمو الاقتصادى.

يذكر أن شركة“إم أو تى” أصبح لها دور هادف وفعال خلال الفترة الأخيرة من خلال المشاركة فى مشروعات تنموية وقومية لها عائد على الاقتصاد القومى عن طريق الترويج الاستثمارى ذات المردود الاقتصادى لتعزيز إيرادات وزارة النقل.

وطرحت شركة إم أو تى للاستثمار والتنمية، ذراع وزارة النقل الاستثمارية التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، الشهر الماضى مزايدات لاستغلال 5 قطع أراض أسفل الطريق الدائرى بإجمالى مساحة تصل 35.3 ألف متر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الفترة المقبلة.

وتسعى وزارة النقل لتنفيذ خطة شاملة للاستغلال الاستثمارى للأراضى المملوكة للهيئات والشركات التابعة للوزارة، بجانب الاستغلال الأمثل لجميع محطات المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف LRT.