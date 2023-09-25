تاج أويل للبترول تسعى لتسريع عمليات الحفر فى امتياز أبورواش

تاج أويل للبترول تسعى لتسريع عمليات الحفر فى امتياز أبورواش
التاريخ
9/25/2023 2:52:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
تعتزم شركة الطاقة البريطانية“تاج أويل”، تسريع وتيرة الحفر فى حقل بدر للنفط بامتياز أبورواش بالصحراء الغربية، بجانب سعيها للتوسع فى مصر والمنطقة عبر الاستحواذات.
وقالت الشركة فى بيان، إنها ستستخدم عائدات طرح 21.1 مليون سهم من أسهمها بإجمالى عوائد 12.3 مليون دولار، بزيادة نحو 513.9 ألف دولار عن المستهدف، فى تمويل الخطط التوسعية.
وتطور الشركة امتياز أبورواش بالتعاون مع شركة بدر للبترول، وبحسب تقييمات“أر بى إس” الكندية للطاقة، تبلغ احتياطيات حقل بدر نحو 500 مليون برميل نفط، باحتمالية مرتفعة للتطوير التجارى.
وتسعى الشركة لاستخدام خبرتها فى تقنيات التعافى المُحسن للنفط، التى أثبتتها فى كندا.
وبحسب موقع وزارة البترول فإن مدة الامتياز حتى عام 2032، مع إمكانية التمديد لـ10 سنوات، وسيتم تطوير المشروع على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي فترة التقييم، والتي تعتبر مرحلة تطوير تجريبية، والمرحلتان الثانية والثالثة هما مرحلتا الإنتاج التجارى اللتان ستبدآن بمجرد نجاح المرحلة التجريبية.
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