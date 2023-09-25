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تاج أويل للبترول تسعى لتسريع عمليات الحفر فى امتياز أبورواش

9/25/2023 2:52:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة الطاقة البريطانية“تاج أويل”، تسريع وتيرة الحفر فى حقل بدر للنفط بامتياز أبورواش بالصحراء الغربية، بجانب سعيها للتوسع فى مصر والمنطقة عبر الاستحواذات.

وقالت الشركة فى بيان، إنها ستستخدم عائدات طرح 21.1 مليون سهم من أسهمها بإجمالى عوائد 12.3 مليون دولار، بزيادة نحو 513.9 ألف دولار عن المستهدف، فى تمويل الخطط التوسعية.

وتطور الشركة امتياز أبورواش بالتعاون مع شركة بدر للبترول، وبحسب تقييمات“أر بى إس” الكندية للطاقة، تبلغ احتياطيات حقل بدر نحو 500 مليون برميل نفط، باحتمالية مرتفعة للتطوير التجارى.

وتسعى الشركة لاستخدام خبرتها فى تقنيات التعافى المُحسن للنفط، التى أثبتتها فى كندا.

وبحسب موقع وزارة البترول فإن مدة الامتياز حتى عام 2032، مع إمكانية التمديد لـ10 سنوات، وسيتم تطوير المشروع على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي فترة التقييم، والتي تعتبر مرحلة تطوير تجريبية، والمرحلتان الثانية والثالثة هما مرحلتا الإنتاج التجارى اللتان ستبدآن بمجرد نجاح المرحلة التجريبية.

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