الأهلى فاروس تنهى إصدار سندات توريق لصالح رواسى العقارية بقيمة 789 مليون جنيه

الأهلى فاروس تنهى إصدار سندات توريق لصالح رواسى العقارية بقيمة 789 مليون جنيه
التاريخ
9/25/2023 2:52:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
قامت شركة الأهلى فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمنسق العام لسندات توريق بقيمة 789 مليون جنيه لصالح شركة الرواسي للتطوير العقاري.
ويأتي الإصدار مضمونا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 1.3 مليار جنيه والمحالة من شركة رواسي للتطوير العقاري.
وقام كل من البنك الأهلي المصري والعربي الأفريقي الدولي بضمان تغطية الإصدار وأمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب، وقدم مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته للإصدار، فيما لعب مكتب آر إس إم – مجدي حشيش وشركاه دور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس“الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
وقام كل من البنك الأهلى المصري والبنك العربي الأفريقى الدولي والبنك الأهلى الكويتي وبنك البركة وبنك فيصل وميد بنك بالاكتتاب في الإصدار.
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 101 مليون جنيه ومدتها 12 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 305 ملايين جنيه ومدتها 36 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 383 مليون جنيه ومدتها 59 شهرًا، وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف P1، والثانية على تصنيف AA، والثالثة على تصنيف A.
وقال أحمد حيدر، العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، إن الشركة أنهت 9 صفقات بقيمة تتجاوز 40 مليار جنيه خلال العام الجاري تنوعت بين دمج واستحواذ وطروحات أسهم وسندات.
وأضاف أمير شريف المدير التنفيذي لقطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، إن الشركة أغلقت 15 إصدارا في أسواق خدمات الدين المحلية بقيمة تتخطى 38 مليار جنيه منذ بداية عام 2022.
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