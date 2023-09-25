الأهلى فاروس تنهى إصدار سندات توريق لصالح رواسى العقارية بقيمة 789 مليون جنيه

ويأتي الإصدار مضمونا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 1.3 مليار جنيه والمحالة من شركة رواسي للتطوير العقاري.

وقام كل من البنك الأهلي المصري والعربي الأفريقي الدولي بضمان تغطية الإصدار وأمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب، وقدم مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته للإصدار، فيما لعب مكتب آر إس إم – مجدي حشيش وشركاه دور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس“الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

وقام كل من البنك الأهلى المصري والبنك العربي الأفريقى الدولي والبنك الأهلى الكويتي وبنك البركة وبنك فيصل وميد بنك بالاكتتاب في الإصدار.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 101 مليون جنيه ومدتها 12 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 305 ملايين جنيه ومدتها 36 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 383 مليون جنيه ومدتها 59 شهرًا، وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف P1، والثانية على تصنيف AA، والثالثة على تصنيف A.

وقال أحمد حيدر، العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، إن الشركة أنهت 9 صفقات بقيمة تتجاوز 40 مليار جنيه خلال العام الجاري تنوعت بين دمج واستحواذ وطروحات أسهم وسندات.

وأضاف أمير شريف المدير التنفيذي لقطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، إن الشركة أغلقت 15 إصدارا في أسواق خدمات الدين المحلية بقيمة تتخطى 38 مليار جنيه منذ بداية عام 2022.